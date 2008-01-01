İki ruh hali bir otomobil

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Hem şehir hem doğa için Peugeot 2008!

Yazı: Arzu Sözeri



Sonbahar... Şehre dönme zamanı... Okullar açıldı, trafik bir önceki seneyi aratacak kadar arttı. Ama yine renkleriyle ruhumuza bir romantizm kattı. Doğanın güzelliği ile uyum içinde bir otomobille tanıştım. Sizi de tanıştırayım istedim. Peugeot 2008 şehir ve doğaya uyumu ile çift karakterli bir otomobil!



DOĞAYA UYUMLU...

Yeni Peugeot 2008 doğanın güzelliklerine fazlasıyla uyumlu bir SUV model. Türkiye basın tanıtımı Nemrut Dağı’nda düzenlenen bir organizasyonla yapıldı. Çok istememe rağmen katılamadım. Ancak neden Nemrut Dağı seçildi merak etmedim de değil... Sebebini Peugeot 2008 ile tanışınca gayet iyi anladım. Grip Control çekiş sistemi, aracın zayıf tutunma koşullarında takviyeli bir çekiş gücüyle kullanım alanının genişletilmesini sağlıyor. Çok fazla ayrıntıya girmeden anlatmak gerekirse; çok yönlü ve esnek sistem, ön tekerlekler üzerine etki ederek karşılaşılan zemine uyum sağlıyor ancak kontrolü sürekli olarak sürücüye bırakıyor. Sürücü orta konsolda bulunan düğme ile kullanmak istediği modu seçebiliyor. Kar, arazi, kum… Yani bu mod sayesinde 2008 ile doğanın her türlü koşuluna rahatlıkla karşı gelebiliyorsunuz. Hem de kontrolü kendiniz sağlayarak.



