Gönüllülük Eğitmeni ve Yazar İnal Aydınoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle “İnal Aydınoğlu ile Bir Gönül Yolculuğu” adı altında 4 Aralık Pazar günü Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde, 5 Aralık Pazartesi günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 16 Aralık Cuma günü Maltepe Üniversitesi’nde sahne alacak.

İnal Aydınoğlu, 1978’den beri gönüllülük yolculuğunun yaşamına kattıklarını insanlara aktarmayı misyon edinen gönüllülük eğitmeni ve yazar… Bugüne dek edindiği bilgi ve deneyimlerini harmanlayıp, aktardığı yaşam, sevgi, mutluluk üzerine 11 kitabı, çeşitli makaleleri, üniversitedeki dersleri ve gönüllülük etkinlikleriyle insanların hayatlarında da kalıcı değişimlere vesile oldu. İnal Aydınoğlu, gönüllülüğe açılan kapıyı nasıl araladığını ve gönüllü olabilmek için verdiği çabaları, deneyimlerini sahnede paylaşmaya devam ediyor.



İnal Aydınoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla 4 Aralık Pazar günü Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde, 5 Aralık Pazartesi günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 16 Aralık Cuma günü Maltepe Üniversitesi’nde sahne alacak. İnal Aydınoğlu, gönüllülük duygusunu daha geniş kitlelere taşımak amacıyla, 38 yıllık gönüllülük yolculuğunu ayda bir kez İstanbul’un çeşitli kültür merkezlerinin sahnelerinde halka açık ve ücretsiz olarak izleyenlerle paylaşacak.

