HP şimdiye kadar üretmiş olduğu en ince ve en hafif dizüstü bilgisayarı HP EliteBook Folio’yu tanıttı.

Ödüllü HP EliteBook 1020’den yüzde 21 daha ince ve yüzde 15’e kadar daha hafif olan EliteBook Folio, 1kg’ın altındaki ağırlığı ve bir AA pilinden daha ince (12.4 mm) oluşuyla HP’nin şimdiye kadarki en ince ticari sınıf dizüstü bilgisayarı olma özelliği taşıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan HP Türkiye Ticari Bilgisayarlar Kategori Müdürü Uğur Varlıoğlu, "PC’yi işte kullandıkları için insanların şık, ince ve hafif bir cihazı istemekten vazgeçmeleri gerekmez. Bu nedenle biz HP EliteBook Folio’yu tasarladık" dedi. EliteBook Folio’nun Mart’tan itibaren 999 eurodan başlayan fiyatlarla EMEA’da satışa sunulması bekleniyor.

