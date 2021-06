İnsana bahşedilmiş armağan Reiki: Nedir, nasıl uygulanır? Lily Lale Yılmaz anlattı

Yaşadığımız korkular, öfkeler, stresler gibi birçok olumsuz duygu durumu, enerji akışımızda tıkanıklıklara, bozulmalara sebep oluyor. Ayrıca çakra dediğimiz enerji kanallarımız sayesinde doğadan da besleniriz. Korkular başta olmak üzere bütün olumsuz duygular, hem bizim çakralarımızı yani doğadan gelen enerji akışını keser hem de bedenimizin içinde dolaşan akışı keser. Yaşam enerjimizi her daim canlı tutmak için her yerde var olan ve kullanmamızı bekleyen, Mu Kıtası yani günümüzden 14.000 yıl önce yaşamış ileri düzey uygarlıktan beri kullanılan günümüz modern dünyasında Japon Dr. Mikai Usui tarafından tekrar hatırlatılmış "Reiki" ise en uygun yöntemdir. Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, Reiki hakkında tüm merak edilenleri Elele.com.tr'ye özel anlattı.

-Lale Hanım, Reiki konusundaki geçişinizden kendinizden biraz bahseder misiniz?

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun oldum. Yaklaşık 8 yıl Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan okullarda fizik öğretmenliği yaptım. Ardından 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin New York Eyaletine taşındım. Orada çeşitli eğitimler aldım. 2015 yılında ise Dokunuş adlı Hipnoz ve Reiki’nin gerçek kullanımını, filmlerde görüldüğü gibi olmadığını anlatan dünya genelinde ilk romanımı yazdım. Daha sonrasında Türkiye’ye geldim ve İstanbul'da kendi yaşam merkezimi kurdum. Şu anda ise çalışmalarıma hem Türkiye’de hem de yurt dışında devam ediyorum.

"Reiki çalışmaya karar vermem 7 yıl sürdü"

Fizik, aslında dünyayı anlamamızı, formüle etmemizi ve kendi yaşamımız için işimize yarayan bir bilim dalıdır. Fizik demek olayların teknik olarak açıklanması demektir. Fizik bölümünü okuduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bundan dolayı dünyayı, doğayı, olayları anlama kabiliyetim gelişti. Bu durum ise reikiyi anlamam da çok büyük yardımcı oldu ve reikinin alt yapısını çok hızlı bir şekilde idrak edebildim. Reiki konusundaki geçmişim 11 yıl öncesine dayanıyor. Ancak bu 11 yıl öncesindeki 7 yılda reikiyi duymaya başlamıştım ve reikiye itibar etmem 7 sene sürdü. İçinde bulunduğumuz mevcut kültürel ve toplumsal yaklaşımla metafizik konuların bilimle örtüşmediği üzerindeydi. Elbette ki ben de bu akımda yetişmiş bir insandım. İşte bu akımın bendeki öğretilerini silip, yerine yenilerini inşa ettim. Reikiyi fark ettim ve çalışmaya karar vermem 7 yıl sürdü.

-Reiki nedir? Reikinin tarihinden biraz bahseder misiniz?

Sonsuz kaynaktan gelen "Yaşam Enerjisi" diyebiliriz kısaca. Rei ve Ki kelimelerinden oluşmuş Japonca bir kelimedir. Rei; evrensel ve yaşama dair anlamındadır. Ki ise hepimizin bildiği gibi enerji demektir. Daha net anlatmam gerekirse, oksijen örneğini verebiliriz. Nasıl ki oksijen din, dil, ırk vs. gözetmeksizin dünyanın her yerinde hepimiz için eşit miktarda varsa ve kullanmamız için havada mevcut olup görünmüyorsa, aynı şekilde dünyanın her yerinde ve herkese eşit olacak şekilde görünmeyen ama kullanmamızı bekleyen şifa enerjisi vardır. İşte bu enerji "gerçek" reikiciler tarafından istedikleri anda istedikleri kadar kullanabilecekleri şekilde beklemektedir, tıpkı oksijeni içimize çektiğimiz gibi. Reiki’nin tarihçesine gelirsek, ülkemizdeki bazı kaynaklarda 1900’lü yılların başında Reiki’nin ortaya çıktığı yazılıyor. Ancak bu yanlış bir bilgidir. Oysaki Reiki’nin tarihi Mu Kıtasına dayanıyor. Mu Kıtası’ndan itibaren yayılmaya başlayan reiki, günümüze kadar birçok kayıba uğradı. Bildiğiniz gibi Mu Kıtası çok özel uygarlıktı ve Mu kıtasındaki herkes istisnasız herkes reikiciydi. Şimdi öğrendiğimiz Reiki ise mevcut Reiki’nin oldukça bilgi kaybına uğramış halidir.

-Reiki neden yapılır ve Reiki ne işe yarar?

Reiki yaşama dair zorlandığımız her yerdeki tıkanıklığı açar. Peki neden tıkanırız? diye soracak olursanız, enerji kanallarımız tıkanır aslında… Para sıkıntısı çekiyorsak, para akışımızda bir tıkanıklık söz konusudur. Bu tıkanıklık para üzerine olan duygu, düşünce ve tecrübelerimizin toplamıdır. Reiki enerjisi ile yaşamı kolaylaştırmak, sorunları tamir etmek, hayatı güzelleştirmek, ilişkileri şifalandırmaktan tutun da trafiğin akışını, tıkanıklığın giderilmesini bile sağlayabilirsiniz, en yüksek iyiliğe olmak şartıyla... Ayrıca reikiyi asla kötüye kullanamazsınız. Reiki tek yönlüdür.

-Reikinin insanda etkisi nasıldır?

Reiki, insanların uygulaması için bahşedilmiş bir armağandır. Şunu söylemek istiyorum; reiki genellikle, insanlara oranla hayvanlarda çok daha hızlı etki gösterir. Çünkü insanların öğrendiği kültürdeki bazı itirazlar ya da kalıplar o enerjinin akışını yavaşlatır. Ancak hayvanlarda böyle bir mekanizma olmadığı için çok daha hızlı olarak bu enerji kabul eder ve daha hızlı yanıt alırız. Aynı şekilde insanlarda da itiraz söz konusu değilse elbette ki çok hızlı ve kalıcı çözümler ve dengeye gelme durumları elde ederiz.

- Reiki nasıl yapılır?

Öncelikle kişinin bu enerjiyi kendi hür iradesi ile istemesi gerekir. Reikinin en güzel özelliklerinden biri de zaman ve mekan kavramının olmamasıdır. Bu yüzden her yerde uygulanabilir. Hatta bizden çok uzakta olan kişiye bile reiki gönderebiliriz. Çünkü zaman ve mekan kavramlar insan beyninde yer alır. Enerjinin ise böyle bir kavramı yoktur. Reiki uygulamasından önce uygulayıcı kendini topraklar, ellerini yıkar. Su en güzel topraklama aracımızdır. Ayrıca reiki alacak kişiye saygı ifadesidir. Reikici kaynakla bağlantıya geçer, tepe çakrasından aldığı reiki ise avuçlarından fışkırır. Reiki almak isteyen insanın özel bir sıkıntısı var ise o durum üzerine de çalışabiliriz. Ancak en güzeli, reiki enerjisinin serbest bırakılmasıdır. Enerji vücutta en acil yeri kendi bulur ve oradaki enerji tıkanıklıkları başta olmak üzere dengeden çıkmış durumları düzeltir.

-Reiki kimler için uygundur?

Reikiyi isteyen herkes için uygundur.

-İlk defa Reiki alacak biri için izlenmesi gereken adımlar neler olmalıdır? Bilinmesi gerekenler nelerdir?

Öncelikle Reiki uygulayıcınızı çok iyi seçmenizi öneririm. Gerçekten işini sevgiyle yapan, etik sahibi ve gerçek bir uygulayıcı olduğundan emin olmalısınız. Daha sonra randevulaşıp bir araya gelinir. Reikici, danışanı için temel sorular içeren bir form doldurulmasını ister. Sonraki gelişmeler ise forma not edilir. Seansa başlamadan önce uygulayıcı, danışana seans sırasında onu nelerin beklediğini izah eder. Normal olan ve normal olmayan durumları açıklar. Uygulama sırasında danışanın üzerindeki giysi ve takıların kesinlikle çıkarılmasına gerek yoktur. Seans sırasında duygusal anlar yaşanabilir. Çünkü bu bir şifa çalışmasıdır. İzlenecek yol, seans içerisinde olabilecek durumlar ve seans içindeki konuşmaların sadece iki kişi arasında kalacağı belirtilir. Bu söylediklerim sadece ve sadece uzman ve iyi eğitimler almış reiki uygulayıcılarının anlatacağı durumlardır.

-Reiki seviyeleri nelerdir? Reiki master kimdir nasıl olunur?

Reiki uygulayıcısı, master ve master teacher seviyeleri vardır. Daha ileri seviyeye yükselmek isteyenler Karunna Reikiyi öğrenir.

Reiki 1 Seviyesi: İlk aşamadır, öğrenciye Reiki’nin felsefesi, tarihçesi, etik kısmı anlatılır ve öğretilir.

İlk aşamadır, öğrenciye Reiki’nin felsefesi, tarihçesi, etik kısmı anlatılır ve öğretilir. Reiki 2 Seviyesi: Teknik kısımdır. Sembollerle çalışır ve sembollerin yapımı, yazımı, çizimi, görevleri anlatılır.

Reiki 2 mezunları, reiki uygulayıcısıdır. Çalışmalarına reiki yani şifa dağıtarak devam ederler. Reiki 2 öğrenildikten ve bolca uyguladıktan sonra ortalama olarak öğrenciler, bir sene bazısı ise iki ya da üç sene bekletilir. Öğrenci; hissetme, anlama ve geliştirme aşamasını tamamlamış ve öğretmeni tarafından üstat olmak için hazır hale gelmiş ise Reiki master olabilir.

Reiki evrensel olduğu ve dil, din, yaş, ırk, cinsiyet gözetmediği için sembollerle çalışır. Nasıl ki ‘’1’’ dünyanın her yerinde rakam olarak kabul ediliyorsa, reiki sembolleri de dünyanın her yerinde aynı amaçla kullanılır.

Ayrıca enerjiler, açılarda ve şekillerde gizlidir. Her sembolün kendi özellikleri vardır. Her çizdiğiniz sembolde farklı enerjiler gelir. En temel sembolümüz olan Cho-Ku-Rei çizdiğimiz zaman, el hareketlerimizden oluşan hava girdabına uyumlu olduğumuz enerji buraya akar. Cho-Ku-Rei sembolü fiziksel ağrılarda, ve fiziksel bedene şifa vermede kullanılır.

Sei-He-Ki sembolü ise duygusal iyileşme, duygu dünyamızı ve enerji alanlarımızın korunmasından sorumlu olan sembolümüzdür.

Ayrıca uzaklara yani yanımızda olamayan kişilere enerjiyi (Reiki) göndermemiz mümkündür. Çünkü enerji hareket halindedir. Bunu sağlayan sembolümüz ise Hon-Sha-Ze-Sho-Nen’ dir. Bu sembol zamandan ve mekandan uzakta çalışır.

Reiki 2 mezunları, bu üç sembolü çok iyi öğrenirler ve kullanırlar. Bizim için doğal ama Reiki ile yeni tanışan insanlar için mucize denen o dönüşümleri reiki ile kolaylıkla gerçekleştirebilir.

