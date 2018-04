Instagram'da #eleledergisi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Derginizle keyif anlarınızı #eleledergisi hashtag'iyle paylaşmayı unutmayın!

Kafede, tatilde, evde, parkta! Elele dergisi her an yanınızda biliyoruz ve paylaşımlarınızı Instagram'da görmekten inanılmaz keyif alıyoruz! Siz de Elele ile keyif anlarınızı #eleledergisi hashtag'iyle paylaşmayı unutmayın! Her ay en çok like'ı alan kişiye bir de hediyemiz var! İşte Eylül ayının sürprizi! Shiseido'nın yeni cılt bakım ürünü Ultimune Power Infusing Concentrate. Ultimune Power Infusing Concentrate, cilt fonksiyonlarının en iyi potansiyeline ulaşmasına, cildinizin tıpkı doğduğunuz andaki gibi göz alıcı, pürüzsüz, esnek ve genç görünmesine yardımcı oluyor. Her kadının rahatlıkla kullanabileceği ürün, kullanmaya başladığınız günden itibaren, cildinizdeki 3 temel alanda mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlıyor: Cilt yüzeyiniz anında daha pürüzsüz, esnek, doğal ve nemli hale gelirken 1 haftada cilt tonunuz daha parlak, ışıltılı, dengeli ve berrak oluyor. 4 hafta sonunda cilt hatlarınız ise daha az kırışık, daha az ince çizgili, çok daha esnek ve sıkı görünüme kavuşuyor!