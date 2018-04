İnternet, ansiklopedileri geri dönüşüme yolladı

İnternetin bilgiye ulaşmayı kolaylaştırması, el yazması kitapların bile dijital ortama aktarılması, evlerin raflarındaki emektar ansiklopedileri de yerinden etti.

İnternetin hızla yaygınlaşması ve el yazmalarının bile çoğunun dijital ortama aktarılması süreci, basılmış eserlere ihtiyacı azalttı. Bu nedenle pek çok kişi, zamanında evinin baş köşesinde yer açtığı ansiklopediler ve benzer kaynak kitaplarıyla vedalaşıyor.



Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, internetteki bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda halen soru işaretlerinin bulunduğunu söyledi.



Bilgilerin mutlaka süzgeçten geçirilerek incelenmesi gerektiğini ifade eden Şahin, "Bilgiye ulaşmak şimdi daha kolay. Osmanlı arşivleri bile dünyanın değişik ülkelerinde ve ülkemizde dijitalleştirildi. Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı 22 kütüphanede bütün yazma eserler, hatta nadir matbu eserler, eski gazeteler, arşiv belgeleri dijital hale geldi. Bunlar araştırmacılar için büyük kolaylıklar. Bu kolaylıkların yanında o yolun engelleri de var. İnternetin yaygınlaşması iyi yönde kullanılırsa hiç de olumsuz karşılanacak bir şey değil.

Yeter ki biz bunu okumasını, yazmasını, kullanmasını bilelim" dedi.



Basılı eserlerin eskiden olduğundan daha az önemli hale geldiğini ancak geri dönüşün yaşanabileceğini vurgulayan Şahin, "Artık teknik, teknoloji insanları sıkmaya başladı. İnsanlar eskiye özlem duyarak eskiye yolculuğa başlayacak gibi. Bu da işin bir başka boyutu" dedi.



El yazması eserlerin zenginlerin evlerini süslemeye başladığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:



"El yazmaları ve bazı basılı eserler, okumaktan ziyade aksesuar olarak veya koleksiyonlarda bulundurmak için büyük meblağlar ödenerek alınmaya başlandı. O kitaplar yazıldıkları zamanda da büyük meblağlar ödeniyordu ancak okumak amaçlı alınıyorlardı. Dünyanın gerçekleriyle her zaman yüz yüzeyiz. Dünyanın gerçeği tekniği, teknolojisi, her ne ise ona biz özümüzden, kültürümüzden, inancımızdan taviz vermeden o yolda devam etmeliyiz ve geri durmamalıyız."



"Kitaplar tozu çok çeker" diye

Kitapevi sahibi Mustafa Yeşilyurt ise internet ve beraberinde gelen dijital teknolojinin kitaba olan ilgiyi azalttığını dile getirerek, "Raflar boşaltılıyor, ansiklopedileri bize getirmeye başladılar. Biz de kitapları alarak geri dönüşüme tabi tutuyoruz. Özellikle kitaplar tozu çok çeker ve hanımlar kitabı bu nedenle istemeyebilir. Biz satabileceğimiz kitaplar varsa bunları

değerlendiriyoruz, diğerlerini geri dönüşüm için alıyoruz. Geri dönüşüm için ansiklopediler de dahil olmak üzere en çok hazırlık kitapları geliyor. İnternet gelince her bilgiyi bulmak kolaylaştı ancak internetteki her bilgi doğru değil. Bunu da not düşmek gerekir" diye konuştu.



Yaptıkları işin çok getirisi olmadığını anlatan Yeşilyurt, "İki sene önceki müşteri potansiyelimiz dahi şimdi yok. İki senedir ancak kendimizi geçindirebiliyoruz. Eskiden bir kitabı sipariş verdiğinizde gelmesi bir ay sürerdi, şimdi okul sezonunda bile en fazla 15 günde iş bitiyor" dedi. (AA)