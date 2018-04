İş dünyası pozitif yaşamda buluşuyor

DB Conference 2015, Pozitif Yaşam ve Algı Yönetimi konferansı 21-22 Mayıs tarihlerinde, Four Seasons Hotel İstanbul at The Bosphorus’da gerçekleşecek. 12 oturum, 18 ünlü konuşmacı, sürpriz gösteriler, canlı müzik ve kokteyl partiyi içeren kapsamlı etkinliği Özge Uzun ve Tuğra Kaftancıoğlu sunacak.

İlk gün açılış Metin Hara’nın “Bir Nefes Yaşam” sunumuyla başlayacak. Mehpare Şayan Kileci’nin “Güç Bende” ve Zaza Yurtsever’in “Egoist Beyne Rağmen İyi Hisset Kendini”, “Ebru Şenocak’ın “Rağmen Başarmak”, Kerem Kamışlı-Tanya Hazal Kaysoydu’nun “Gelecek Nesil Liderlik Ekolü” sunumlarının ardından Nilgün Belgün “İş, Aşk ve Komedi” performansını sergileyecek.

Tuluhan Tekelioğlu-Prof. Dr. Alper Demirbaş “Yeni Hayat” başlıklı sunumlarıyla ikinci günün açılışını yapacaklar. İkinci gün sunum yapacak diğer isimler ve başlıkları, Hande Kazanova “Burçlar Bizi Nasıl Etkiliyor”, Uğur Volkan Uysal “Yakışıklı Yemeklerle Mutlu Yaşa”, İhsan Elgin “Pozitif Bir Gelecek İçin Girişin”, Prof. Dr. Sevil Atasoy “Aşk, Sevgi ve dostluktan, kin, nefret ve cinayete”, Alan Experience “Yerinde Durma, Düşle ve Harekete Geç” olacak.