İşaret diliyle Gençliğe Hitabe

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‘İşaret Diliyle Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ projesi hayata geçirildi. 30 gönüllü ismin kamera karşısına geçtiği projede; Beren Saat, Kıraç, Bulut Aras İynemli, Anıl İlter, Hakan Yılmaz, Okan Çabalar gibi ünlü isimler de var.