‘İşaret Diliyle Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ projesi hayata geçirildi. 30 gönüllü ismin kamera karşısına geçtiği projede; Beren Saat, Kıraç, Bulut Aras İynemli, Anıl İlter, Hakan Yılmaz, Okan Çabalar gibi ünlü isimler de var.
Hisar Lions Kulübü’nün katkılarıyla düzenlenen ve İşaret Dili Tiyatro Grubu ile Hisar Leo Kulübü’nün ortaklaşa yürüttüğü ‘İşaret Diliyle Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ projesi hayata geçirildi. "Atatürk’ün İzinde İlerleyen Türk Gençliği Hiçbir Engel Tanımıyor" sloganıyla başlatılan proje, 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin toplu olarak işaret diliyle okunmasıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin Türkiye’de ilk kez toplu olarak işaret diliyle okunduğu ve aynı zamanda seslendirildiği projede, 30 gönüllü isim kamera karşısına geçti. İstanbul ve Bursa’da gerçekleştirilen çekimlerde Beren Saat, Bulut Aras İynemli, Kıraç, Anıl İlter, Hakan Yılmaz, Okan Çabalar gibi ünlü isimler de kamera karşısına geçti.