Ayın otomobili Peugeot 508, BlueHDi, tam otomatik dizel. Güven veren, kendine de fazlasıyla güvenen tavrıyla beni etkilemeyi başardı.

Yazı: Arzu Sözeri





Şu sıralar en büyük keyfim Lugat365’in Instagram hesabından kelimelerin anlamlarını okumak. Yazıya başlamadan önce Peugeot 508’i en güzel anlatacak kelimeyi seçebilmek için de bakayım dedim. ‘Cüretkar’ tamamdır sanki... Az seksi, çok iddialı... Söylemesi de güzel! Anlamı ise otomobilimiz için uygun: Korkusuz, kimseden çekinmeden, az da küstahça hareket eden. Bunlar nasıl oluşur? Tabii ki kendine güvenle. 508’in sağlam ve kaliteli görünümü burnunun bir parça yukarıda olması için geçerli nedenler.

IŞIK OYUNLARI

Farlar göz kamaştırıyor. Gelişini saçtığı ışıktan fark edebiliyorsunuz. Gündüz farları, sinyal lambaları, park lambaları, sis farları kendine özgü tasarımıyla tüm versiyonlarda tamamen LED’den oluşuyor. Virajlarda ilave aydınlatma fonksiyonu da var; daha ne olsun? Opsiyon olarak sunulan akıllı ışık sistemi ile uzun yol sürüşlerinde gece özel bir kamera sürekli seyir koşullarını analiz ediyor ve uygun durumlarda farları uzun hüzmeli konuma getiriyor. Bu da güvenlik için far sisteminin bize sunduğu şahane bir özellik.

BOYUT

Direksiyona ilk geçtiğimde büyüklüğü konusunda biraz yanılmışım. Her şey apartmanımızın bol ağaçlı otoparkına girdiğimde netlik kazandı. Evet dönemedim! Park etmek hiç kolay olmadı. Bu bir dezavantaj mı? Hayır değil! Sınırlarını öğrendikten sonra her şey yoluna giriyor.

İÇERİDE RAHATLIK VAR

Kapıyı açınca açık renk döşemenin verdiği ferahlığa bayılıyorum. 508’de var olan iç hacim genişliği ile daha da ön plana çıkıyor. Bu arada sürücü koltuğuna oturduğunuzda sağınızın solunuzun şıkır şıkır olduğunu göreceksiniz. Orta konsolun üzerinde 7 inç Smeg dokunmatik ekran mevcut. Navigasyon, radyo ve bluetooth’a dokunmatik ekrandan ulaşabiliyorsunuz. Zengin ve kapsamlı gösterge paneli sürüş ve kılavuzluk verilerinin gizlenebilir bir ekran üzerinde görüntülendiği renkli head-up display ile destekleniyor. Saklama ve bardak koyma alanlarını keşfetmek de oldukça eğlenceli. Tam ümidimi kesmişken orta konsolda koca kahve bardağımı koyacak yeri buldum. Bu arada torpido gözü ve araç kol dayama alanındaki gizli cebi keşfetmek de öyle kolay olmadı. Asıl mesele ise bagaj kapağıydı. 508’in ortasındaki sıfırın bir açma düğmesi olduğunu fark etmem çok da çabuk olmadı.

ÇEVRECİ!

İddialı ve modern tasarımı ile yepyeni sürüş deneyimi sunan Peugeot 508, BlueHDi motor ile EAT6 Tam Otomatik Vites kutusunu birleştiren versiyonlarıyla ürün gamını genişletti. Güçlü karakteri ve özgün tasarımı ile dikkat çeken Peugeot 508, yakıt tüketimi ve emisyon salınımları açısından sınıfında çıtayı yükseltiyor. Sınıfının en etkin ‘kirlilik önleme’ teknolojisi olan 1.6 lt BlueHDi motor ile 3.9L/100km karma tüketim, 102 g/km CO2 emisyonu değeriyle de fark yaratıyor.