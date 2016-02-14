Uluslararası İstanbul Çikolata Festivali 11 ile 14 Şubat arasında, Sirkeci Garı'nda gerçekleşecek.

Dünyanın birçok ülkesinde gerçekleşen ''Çikolata Festivali'' Türkiye'de ilk kez İstanbul'da çikolata severleri buluşturmak ve onlara çikolata kültürünü anlatmak için 11-12-13 -14 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.



Türkiye’nin ilk “Uluslararası İstanbul Çikolata Festivali” 12-13-14 Şubat 2016 tarihleri arasında İstanbul Sirkeci Garı’nda gerçekleşecek. İstanbul Çikolata Festivali’nde yerli ve yabancı çikolata firmalarının yer alacağı stantlar, çikolatanın hikayesi, yapım ve tadım aşamaları, çikolata üzerine workshoplar, çikolatanın yer aldığı ürün tadım günleri yer alacak.



İstanbul Çikolata Festivali kapsamında farklı etkinlikler dışında moda tasarımcılarının da ilginç tasarımlarına yer verilecek.

