İstanbul Life'ın Mayıs 2016 kapağında genç ve başarılı oyuncu Hande Doğandemir yer alıyor.

Hande Doğandemir, İstanbul Life'in yeni sayısında Hande Alpaslan'ın sorularını yanıtladı. Zorlu Center'da gerçekleştirilen fotoğraf çekiminde ise Zeynel Abidin Ağgül imzası var.



Bir yıldır gözlerden uzak kalan ve şu sııralar ‘Hayatımın Aşkı’ dizisiyle ekranlara dönen Doğandemir röportajında hem diziyle hem de hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.



Hayatımın Aşkı dizisinin çekimleri nasıl gidiyor? Yorucu geçiyor olmalı…

Birinci bölümü yeni bitirdik. Tabii ilk bölümler daha uzun sürüyor düzeni oturtmak için. Ama eğlenceli bir iş olduğu için bir yandan da çok eğlendik, çok güldük. İlk bölümümüzü Ketche çekti, o da çalışması gerçekten çok keyişi bir yönetmen, çok şanslıyız. O yüzden yoğunluk zor olmadı benim için, işimi eğlenerek yapmış oluyorum. Mesela sette her an müzik çalıyor, bir anda hepimiz dans etmeye başlıyoruz ve enerjimizi topluyoruz tekrar. Şimdiden çok güzel anılarımız oldu.



Ekiple aranız nasıl?

Kamera arkası ve oyuncular dahil bütün ekibin enteresan bir şekilde enerjisi çok uydu birbirine. İlişkiler zamanla oluşur, zamanla yakınlık kurulur normalde ama biz daha ilk günden o enerjiyi hissettik, çok da keyişi çalışıyoruz bu sayede. Oyuncu cast’ı da çok güzel oldu, Zafer Algöz var, Zeynep Eronat var, Yonca Evcimik var… Biz çok gülüyoruz kendimize, umarım izleyenler de aynı şekilde keyif alırlar izlerken.



Uzun zaman sonra tekrar ekran karşısındasınız. Nedir bu aradan sonra sizi projeye çeken?

Galiba çalışırken biraz eğlenmek de istedim. ‘Hayatımın Aşkı’nın komedisi çok tatlı geldi bana. Her türlü seçeneği değerlendiriyordum ama şu sıralar hepimizin gülmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden iyi ki böyle bir karar almışım diyorum.



Hayatınızın dönüm noktası diyebileceğiniz bir olay ya da dönem var mı?

Çok keskin bir şey yaşamadım açıkçası. Her şey yavaş yavaş, adım adım ve planlıydı. Tabii ki benim büyük bir kitleye ulaşmamı ‘Güneşi Beklerken’ dizisi sağladı ama onun öncesinde de kendimi iyi hissettiğim işlerin içindeydim. O yüzden her şey benim için olması gerektiği gibi gitti.

