İstanbul'un plajları temiz mi?

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İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü Özyurt, analiz sonuçlarına göre İstanbul'da 83 yüzme alanının tamamının kullanıma uygun olduğunu belirtti.

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü Hüseyin Özyurt, analiz sonuçlarına göre İstanbul'da 83 yüzme alanının tamamının kullanıma uygun olduğunu belirterek, ''Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla tespit edilen alanları kullanabilirler" dedi.



İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, kentte plaj alanı olarak belirlenen 83 noktada, 15 Mayıs'tan itibaren denetimlere başladı. Ekiplerin 15 günde bir yaptığı son analize göre, İstanbul belirlenen 83 yüzme alanın tamamının vatandaşların kullanımına uygun olduğu belirlendi.



Özyurt, yüzme alanlarıyla ilgili denetimlerin 15 Eylül'e kadar devam edeceğini, çalışmaların İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinatörlüğünde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezleri'nin katılımıyla yürütüldüğünü ifade etti.



Alınan örnekler üzerinde mikrobiyolojik analizler yapıldığını, bunun sonucuna göre yüzme alanıyla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını dile getiren Özyurt, "Bu çalışmalar Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı'nın internet sitesinde, plajların arka plan bilgileriyle birlikte halkımızın dikkatine sunulmaktadır" dedi.



Özyurt, şunları kaydetti:

"Şu anda laboratuvar analiz sonuçlarına göre ilimizde 83 yüzme alanımız var. Bu yüzme alanlarının son verilere göre 83'ü de kullanıma uygun. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla tespit edilen alanları kullanabilirler. Tabii bazı şeylere de çok dikkat etmemiz lazım. Yaz başlayınca boğulma olayları yaşanıyor. Yüzme alanlarını birtakım kriterlere göre belirliyoruz. Bunların en önemlilerinden biri güvenlik tedbirleridir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bu tip tedbirler alınıyor. Özel plajlarda da bunlar işletme tarafından sağlanıyor. Yüzme alanlarını birçok kriteri bir araya getirip, vatandaşların huzur içinde kullanabilecekleri yerler olarak belirliyoruz. Bu yüzden yurttaşlarımız, bizim belirlediğimiz alanları tercih etmeli. Bunun dışındaki alanları tercih etmesinler, kesinlikle yüzmesinler."



"Açık yarası olanlar havuza girmemeli"

Hüseyin Özyurt, yaz aylarında havuz kullanımının da arttığına dikkati çekerek, bu alanların kullanıma uygunluğunu yıl boyu izlediklerini, denetimleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu alanlardan ayda bir numune alındığını, örneklerin de Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilen laboratuvarlarda analiz edildiğini dile getiren Özyurt, işletmelerde çalıştırılması zorunlu olan havuz operatörlerince de günlük ölçümlerin yapıldığını anlattı.



İstanbul'da 311 havuz bulunduğunu belirten Özyurt, şöyle devam etti:

"Bunun 150'si kapalı diğerleri açık. Havuzları iki şekilde değerlendiriyoruz. Birincisi havuzun taşıması gereken asgari şartlar diyebiliriz. Asgari şartlar arasında yönetmeliğin belirlediği kriterler var. Örnek verecek olursak suya baktığınızda berrak olmalı. Suda belli bir oranda klor olma zorunluluğu var. Havuz suyu mutlaka dezenfekte edilmeli. Bunun bir sistem dahilinde olma zorunluluğu var. Bu dezenfektanların da mutlak suretle Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olma zorunluluğu var. Duş ve tuvalet olma zorunluluğu var."



Özyurt, vücudunda açık yara olanların havuza girmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Ateşli hastalık, ishal gibi sorunları olanlar havuza girmemeli. Havuza girmeden önce mutlak suretle duş alınmalı. Vatandaşlarımız ayaklarını da mutlak suretle dezenfektan havuzundan geçirmek zorunda" dedi.



Havuzlarda kriterlere uyulmadığında bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkabileceğini vurgulayan Hüseyin Özyurt, göz hastalıkları, enfeksiyon, mikrobiyal hastalıklarla karşı karşıya kalınabileceği uyarısını yaptı. (AA)

