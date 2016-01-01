McAfee en tehlikeli ünlüler listesini yayınladı. Bu yılki listede Justin Bieber, Rihanna, Will Smith, Miley Cyrus ve Selena Gomez gibi isimler bulunuyor.

McAfee sanatçılar, komedyenler, müzisyenler, sporcular ve siyasetçilerden oluşan geniş bir liste üzerinden yaptığı araştırmayla virüs ve kötü yazılım yayma tehlikesi en yüksek isimleri açıklıyor.



2016 yılı McAfee En Tehlikeli Ünlüler Listesi’nde sanat, siyaset ve spor camiasından ünlü isimler yer alıyor. Justin Bieber bu yılki listede ilk 10’a ikinci sıradan giriş yaparken, Rihanna da ilk kez listede yerini aldı. Yılın en tehlikeli ünlüsü ise sevilen komedyen Amy Schumer oldu. Araştırmaya göre internet korsanları bu yıl en çok komedyenleri, müzisyenleri, ‘Talk Show’ sunucularını ve TV yarışmalarındaki ünlüleri kullandı.

Siber suçlular, özellikle ödül törenleri, TV şovları, film galaları, albüm lansmanları, ünlü çiftlerin ayrılıkları gibi sıcak gündemden yararlanarak zararlı siteler kuruyorlar. İnternet kullanıcıları bu sitelere tıkladıklarında, zararlı yazılımlar kullanıcıların şifreleri gibi kişisel bilgilerini ele geçiriyor. Intel Security, internet kullanıcılarını beğendikleri isimleri takip ederken dikkatli olmaları ve güvenli olmayan siteleri kullanmamaları konusunda uyarıyor.

Listeye göre ilk 10 ünlü isim ve risk oranları şöyle:

Sıralama Ünlü Risk Oranı

1- Amy Schumer % 16.11

2- Justin Bieber % 15.00

3- Carson Daly % 13.44

4 - Will Smith % 13.44

5 - Rihanna % 13.33

6 - Miley Cyrus % 12.67

7 - Chris Hardwick % 12.56

8 - Daniel Tosh % 11.56

9 - Selena Gomez % 11.11

10 - Kesha % 11.11