Birleşmiş Milletler (BM) geçen yıl, 19 Kasım'ın Dünya Tuvalet Günü olarak ilan etmişti. İşte Dünya Tuvalet Günü kapsamında yapılan tuvalet araştırmasının çarpıcı sonuçları...

Bağımsız araştırma kuruluşu DORinsight'ın, Dünya Tuvalet Günü kapsamında Domestos için yaptığı "Tuvalet Hijyeni Tüketici Araştırması"nın sonuçları açıklandı.Feriye Lokantasında düzenlenen toplantıyla açıklanan araştırmaya ilişkin bilgi veren Unilever Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Çiğdem Yıldız, araştırmanın İstanbul, Ankara ve İzmir'de 574 kişinin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.Yıldız, 7 milyar kişinin yaşadığı dünyada, 2,5 milyar insanın yetersiz hijyen ve fiziki şartlar altında, 1 milyar insanın da açık alanlarda tuvalet ihtiyacını karşıladığına dikkati çekti.Çiğdem Yıldız, Dünya Tuvalet Günü'nün bu sorunlara dikkat çekmek ve çözüme katkı sağlamak adına önemli olduğunu kaydederek, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geçen yıl, 19 Kasım'ın Dünya Tuvalet Günü olarak ilan edildiğini açıkladı.Türkiye'de özellikle ev hanımlarının hijyen konusunda çok bilinçli ve dikkatli olduğunu aktaran Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çamaşır suyu kullanımında gerçekten çok iyi bir yerdeyiz. Evimizin hijyenik olması bizim için çok önemli. Ailemizin, çocuklarımızın sağlığını düşünüyoruz. Fakat evimizin sınırlarının dışına çıktığımızda, bunu sağlamak çok kolay olmuyor. Özellikle dışarıdaki alanları kullanış şeklimiz, evdeki hijyeni sağlayış şeklimiz gibi değil maalesef. Hayatımızın çok büyük bir kısmını dışarıda geçirdiğimizi düşünürseniz eğer, hala Türkiye'de önemli bir problem olarak kalmaya devam ediyor."Uzman Psikolog Aslı Akiş de tuvalete karşı olan olumsuz tutumun nedenlerine değindi.Genel düşüncenin "yalnızca evdeki tuvalet benim" şeklinde olduğunu belirten Akiş, bu düşüncenin nedenini anne-baba davranışlarını model alan çocukların, ebeveynlerinden tuvalete karşı kötü tutum gözlediğini, bu nedenle çocukluktan itibaren tuvaletin zihnimize olumsuz ve kötü bir yer olarak kodlandığını söyledi. Aslı Akiş, "Bu nedenle, pis, kaka diyerek çocuğu tuvalete yabancılaştırmayın. Model olup nasıl kullanması gerektiğini gösterin" dedi.Domestos'un Marka Müdürü Gül Lüş de Türkiye'deki ev kadınlarının hijyene verdiği öneme dikkati çekerek, Türkiye'de ev kadınlarının, çamaşır suyu ile haftada ortalama 15 kez evlerindeki tuvaleti temizlediğini ifade etti.Tuvalet Hijyeni Tüketici Araştırması'nın tuvalet hijyeni ve tuvalet kullanım alışkanlıklarına ilişkin ilginç sonuçlar ortaya çıkardığını kaydeden Lüş, Rusya'da yılda ortalama 1,9 litre çamaşır suyu kullanılırken, Türkiye'de bu rakamın 11 litre ile çok yüksek bir oranda olduğunu söyledi.Gül Lüş tarafından açıklanan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de ev dışındaki tuvaletlerin durumunun pek iç açıcı olmadığı ortaya çıktı.Ev kadınları, iş yerlerindeki temizlik personeli, temizlik şirketlerinde çalışanlar ve iş yeri sahiplerini kapsayan araştırma, özellikle kadınların umumi tuvaletlere karşı tutumunu da ortaya koydu. Toplumun dikkatini ev ve işletmelerin tuvalet hijyenine çekmek amacıyla yapılan araştırmaya göre, her 10 kişiden 7'si genel tuvaletleri temiz bulmuyor.Kadınların yüzde 55'i dışarıdaki tuvaletleri temiz bulmuyor, yüzde 89'u zorunlu olmadıkça ev dışında tuvalet kullanmıyor, yüzde 80'i de tuvaletin temizliğini, kendinden önce kullanan kişiye soruyor. Yüzde 50'si, tuvaleti temiz olmayan mekana bir daha gitmiyor. Dışarıda pis tuvaletlerle karşılaşan kadınların yüzde 62'si durumu yetkililere şikayet ediyor, yüzde 50'si bir daha o mekana gitmiyor.Araştırmaya katılan her 10 kişiden 7'si tuvaletlerin kötü ve yanlış kullanım yüzünden pis olduğu konusunda hemfikir. Ancak işyeri sahipleri ve personel, kullanıcıya kıyasla sorunun kötü veya yanlış kullanıma bağlı olduğunu düşünüyor. İşyeri sahipleri ve temizlik personelinin yüzde 84'ü dışarıdaki tuvaletlerin temiz tutulmadığını, yüzde 83'ü de evde gösterilen özenin dışarıda gösterilmediğini söylüyor.Araştırmaya katılanlar, yeterli sıklıkta temizlenmemesi nedeniyle tuvaletlerin pis olduğunu düşünürken, umumi kullanıma açık tuvaletlerdeki kötü koku, havalandırma yetersizliği ve temel temizlik malzemelerinin eksikliği ise en çok şikayet edilen konular arasında yer alıyor.Katılımcılar, mekan sahiplerinden sabun, tuvalet kağıdı gibi ürünlerin daima bulundurulmasını ve tuvaletlerin daha sık aralıklarla temizlenmesini sağlamasını bekliyor.Temizlik personeli, erkeklerin tuvaleti daha kötü kullandığını düşünürken, erkeklerin tuvalet terbiyesine sahip olmadıkları, tuvalet temizliğine gereken önemi göstermedikleri, bu konuda duyarsız ve düşüncesiz olduklarını düşünen personelin oranı yüzde 51'i buluyor.Kadınların makyaj malzemesi ve ped gibi atıklarını çöp kutusuna atmamaları da en çok şikayet edilen konular arasında yer alıyor.(AA)