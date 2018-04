İstinyePark, 22 – 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceği etkinliklerle, 2016’ya eğlence, müzik ve sanat dolu bir merhaba diyecek.





Gün boyu sürecek müzik performansları, Noel Baba etkinlikleri, yılbaşı postanesi, çocuklar için tasarlanmış masal evi gibi birçok eğlence ve aktiviteyle, misafirlerine keyifli dakikalar vaat ediyor.



Müzik ziyafeti İstinyePark’ta yaşanıyor…



Yeni yıl şenliğine “İstanbul Film Müzikleri Orkestrası” ile başlayacak İstinyePark, misafirlerine eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak. Ziyaretçilerin 22 Aralık Salı akşamı saat 19:00’da meydan katında ücretsiz izleyebileceği Orkestra, Harry Potter, James Bond, Yüzüklerin Efendisi, Karayip Korsanları ve Titanik gibi dünyaca ünlü filmlerin müziklerinden oluşan 120 dakikalık bir konser verecek. Orkestra ayrıca; Jingle Bells, Santa Claus is Coming to Town, Rudolph the Red, White Christmas, We Wish You a Merry Christmas gibi yeni yıl ruhunu yansıtan parçaları da yorumlayacak.



Yılbaşı şenliği kapsamında, 23 Aralık’ta başlayarak 31 Aralık’a kadar her gün müzik performanslarına ev sahipliği yapacak mekanda, ilk olarak “Acapella Boğaziçi”, “Subway Jazz Station” ve “Patron Çıldırdı” grupları sahne alacak. Ziyaretçilere yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşatacak konserler serisi, “İstanbul12 Quartet”, “Çağıl Kaya Quartet”, “Deniz Taşar Quartet”, “Mensemble”, “Vocca” grupları ile devam edecek.



Çocuklara özel etkinlikler…



İstinyePark yeni yıl şenliğinin en dikkat çeken uygulaması olan Yılbaşı Postanesi kapsamında, hazır kartpostalların yanı sıra çocukların kendi kartpostallarını tasarlayabileceği bir atölye bulunacak. Çocukların posta kutusuna attığı kartpostallar adreslerine ulaştırılarak, yeni yıl dileklerinin ve coşkusunun sınırları aşması sağlanacak.



Yeni yılın habercisi Noel Baba, “Noel Baba’nın evi” temasıyla meydan katında şenlik boyunca çocuklarla fotoğraf çektirecek, sürpriz kurabiyeler dağıtacak. Başka bir Noel Baba ise 10 gün boyunca AVM içinde 3 tekerlekli bisikletiyle dolaşarak, çocukları etkinlik alanında keyif dolu bir geziye çıkaracak.



Şenlik kapsamında yapılacak bir diğer etkinlik ise meydan katına kurulan Masal Evi olacak. Masal Evi’nde gün içerisinde 3 seans olarak yapılacak masal anlatımının yanı sıra, çocuklar dev kitaplardan masallar da okuyabilecek.