Çikolatanın kalitesi nasıl anlaşılır?

Godiva’nın İstinye Park’taki mağazası yenilenerek açıldı. Mağazanın açılışı için Türkiye’ye gelen Godiva’nın ana şeflerinden Jean Apostolou açılışta çikolata alırken dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Kaliteli çikolatanın ağızda dengeli bir tat bırakmasına işaret eden Apostolou, iyi çikolata seçmek için 5 önemli noktaya dikkat çekti:



1. Çikolata gözünüze iyi ve parlak görünmeli.

2. İyi paketlenmiş olmalı.

3. Koku her şey! Çikolatanın üzerini parmağınızla ovuşturun çıkan kokuyu hissedin.

4. Çikolatanın sesi de ipucu verebilir. Bunun için çikolatayı kırın. “Çıt” sesini duymanız şart.

5. Çikolatayı ağzınıza atın. Eriyip tüm damağınıza yayılıyor ve ağzınızda dengeli bir tat bırakıyorsa bu çikolatanın kaliteli olduğunu gösterir.

