İyi komşu kalbe şifa!

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'Ev alma komşu al' sözünün doğruluğu bir kez daha kanıtlandı! İyi komşulara sahip kişilerin, kalp krizi geçirme riskinin daha az olduğu belirlendi.

ABD'de yapılan bir araştırma, iyi komşuların yer aldığı sosyal çevre ile sıkı ilişkilere sahip insanların kalp krizi geçirme riskinin daha az olduğunu gösterdi.



Epidemiology and Community Health adlı akademik dergide sonuçları yayınlanan araştırmada 50 yaş üzerinde kalp sağlığıyla ilgili şikayeti olmayan 5 bin Amerikalı 4 yıl boyunca izlendi. Araştırmanın başında deneklere komşuları ve sosyal çevreleri ile ilişkilerine dair sorular soruldu. 4 yıl sonra deneklerin kalp sağlığını ölçen Michigan Üniversitesi araştırmacıları, sosyal ilişkilerle kalp sağlığı arasında doğrudan ilişki olduğunu belirledi.



Araştırma sonuçlarını Guardian gazetesine değerlendiren İngiltere Kalp Vakfı yetkilisi Julie Ward, "Sadece diyet ve egzersiz değil, içinde bulunduğumuz fizikî ve sosyal çevrenin de kalp sağlığı üzerinde önemli etkisi var. Mesela kötü evlerde ve mahallelerde kalan, yeşil açık alanlara gitme imkanı olmayanların sağlığı olumsuz etkileniyor. İyi komşuların yer aldığı sosyal çevrede dayanışma da kalp krizi riskini azaltabilir." dedi.