Adım Adım Yardımseverlik Platformu’nun 10 yıllık serüveni belgesel oldu.

2007 yılından beri “Türkiye’de daha fazla kişi iyilik peşinde koşsun” amacıyla hareket eden Adım Adım Platformu’nun serüveni İZ TV tarafından belgesele dönüştürüldü.



10 yıllık süre boyunca Runatolia ve İstanbul Maratonlarında Adım Adım platformu aracılığıyla 25 bin kişi iyilik peşinde koştu. Bu koşuculara destek olan 182 bin kişi sayesinde ise STK’lara 21 Milyon TL’lik bağışta bulunuldu. Adım Adım çatısı altında bulunan AÇEV, AKUT, ALİKEV, ALS-MNH Derneği, Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Buğday Derneği, Cinsel Şiddet ile Mücadele Derneği, Darüş��afaka, Doğa Derneği, Down Sendromu Derneği, Hayata Destek, KAÇUV, Kansersiz Yaşam Derneği, KORUNCUK, ÖRAV, Sen de Gel, Şiddetsizlik Merkezi, Sulukule Gönüllüleri Derneği, TEGV, TEMA, TEV, TİDER, TOÇEV, TOFD, TOG, Tohum Otizm Vakfı, Türkiye Alzheimer Derneği, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, UNICEF ve YenidenBiz adına olmak üzere toplam 30 STK’ya fayda sağlandı.

Adım Adım Platformu’nun kurulması, 10 yıl boyunca yaşanan hikayeler ve platformun bugünlere gelme sürecinin anlatıldığı belgeselin İZ TV'de yayınlanmadan önceki ilk gösterimi 27 Aralık Salı günü 19.00’da ücretsiz olarak Levent Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

