Metresin gerçek hikayesi

Yazı: Mürsel Çavuş

Metres olmak her zaman şanssız, bedbaht kadın olmak anlamına gelmiyor. En azından dünyanın ilk metresi için bu geçerli değildi! Jeanne Antoinette Poisson 1721’de burjuva bir Fransız ailesinin kızı olarak doğmuştu. Sonradan gerçek babasının zengin banker Le Mormant de Tournehem olduğundan şüphelenildi, çünkü bu beyefendi eğitimi ile ilgili tüm masrafları karşılıyor ve kızla yakından ilgileniyordu. Daha çocukken güzelliği, zekası ve becerileriyle dikkat çekiyordu Jeanne Antoinette. Dans ediyor, müzik aletleri çalabiliyordu. Oyunculukta ve şarkı söylemedeki becerileri de göz dolduruyordu. Annesi onu dokuz yaşında bir falcıya götürdü. Falcının kehaneti ilginçti, bu güzel ve becerikli kızın ileride ‘kralın kalbinde taht kuracağını’ söyledi. Annesi de bu kehanetten sonra kızını ‘reinette’ diye sevmeye başladı, yani ona ‘küçük kraliçem’ diyordu. Babasının isteğiyle Roma Katolik Manastırı’nda bir yıl geçiren Jeanne Antoinette dini eğitimini tamamladıktan sonra evine dönüp botanik, tiyatro, resim ve ev yönetimi konusunda eğitildi. Genç kız olduğunda o kadar donanımlıydı ki, ailesi ona uygun bir eş bulmakta zorluk çekti. Bu konuda da Le Mormant de Tournehem imdada yetişti. 19 yaşına geldiğinde Jeanne Antoinette’i kendi yeğeni Charles-Guillaume Le Normant d’Étiolles ile evlendirdi. Düğün hediyesi olarak da yeni çifte kralın avlanma alanının yakınındaki Sénart ormanında bir malikane hediye etti.

