Jeep Grand Cherokee'yi test ettik

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Kocaman ve heybetli. Görünümü zengin, donanımı ondan zengin! Rahat mı rahat. Jeep Grand Cherokee ile yola çıkmanın tek endişe veren yanı kıskanan ve önünüze direksiyon kırmaya çalışan erkekler olacak; tecrübeyle sabit!

Yazı: Arzu Sözeri



Tatil sonrası 11 saat süren otomobil yolculuğunun ardından daha da beni kimse bir müddet şoför koltuğuna oturtamaz derken kendimi Jeep Grand Cherokee’nin sürücü koltuğunda buldum. O da ne! Otobüs şoförüyle aynı yükseklikteyim. Kocaman… Dikiz aynaları 37 ekran TV tadında. Gerçekten ilk bindiğim an bir şaşkınlık geçirdim. Hesaplayamadım manevra ölçüsünü. Böyle bir araca sahipseniz iyi bir sürücü olmanız şart zira tüm gözler üstünüzde. Yoksa kornayı, lafı, azarı yersiniz.



Agresif ve güçlü

Bu heybetli Jeep Grand Cherokee tüm koşullarla başa çıkabilecek güçte görünüyor. DNA’sı kuvvetli, yapacak bir şey yok. Jeep Grand Cherokee’nin yeni gövde ve kabin tasarımında, markaya dünya çapında ün kazandıran ve efsane haline gelmesini sağlayan tasarım anlayışına sadık kalındığı dikkat çekiyor. Daha agresif ve güçlü görüntüsünün altında, aracın ön kısmında modernleştirilen ve daha sportif bir görünüme ulaşmasını sağlayan değişiklikler ön plana çıkıyor. Aracın ön kısmında üst ızgaranın yükseklik açısından daha kısa, ön farların daha ince, sis lambalarının da daha yüksek ve belirgin hale geldiği görülüyor. Tüm modellerde standart olarak sunulan led gündüz farları ve stop lambaları, Bi-Xenon farlar, yeni Jeep Grand Cherokee’nin hani çok ihtiyacı varmış gibi (!) gündüz veya gece kolaylıkla fark edilmesini sağlıyor.

Performans, tasarım ve konfor bakımından baştan aşağı yenilenen Jeep Grand Cherokee, yeni sekiz ileri otomatik şanzımanıyla daha yüksek performans ve sürüş kalitesi sunarken, 3.0 litrelik V-6 dizel motorun yanı sıra V-8 benzinli motor seçenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.



Konforuna diyecek yok!

İç mekanında ise ‘Natura Plus’ deri ile yüksek kaliteli ahşap materyaller kullanılmış. Yeni üç kollu direksiyon, kabine özel bir karakter kazandırıyor. Ayrıca gösterge panelini kendi ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirmeniz de mümkün. Orta konsolun kalbinde yer alan 8.4 inç’lik dokunmatik ekranla beraber sunulan Blu-Ray DVD oynatıcılı Surround Ses Sistemi, sesli komut sistemi, USB ve iPod girişleri, yeni UConnect özelliği ile bilgi-eğlence içeriklerine daha kolay ulaşım sağlıyor. Yedi hava yastığı, ESP, yokuş iniş-kalkış sistemi, hız sabitleyici de standart donanımlar arasında. Trafikte bile ev konforu dedikleri bu olsa gerek.