Kablosuz şarj keyfi

ADATA, telefonları kablosuz olarak şarj eden şarj standını tanıttı.

Kablo gerekmeden telefonları şarj edebilen ADATA Elite CE700, ince yapısı, yatay ve dikey kullanılabilen özel tasarımı ile çarpıcı bir ürün. Qi destekli tüm telefonları şarj edebilen ADATA Elite CE700, kullanıcılara önemli bir rahatlık sağlıyor.Son teknoloji ve Qi şartnamesine uygun olan ADATA CE700 ile şarj işlemi çok basit. Telefonun şarj alıcı bölgesini (Rx), ADATA CE700’ün şarj bölgesi (Tx) ile hizalayarak standa yerleştirerek şarj başlatılıyor. Ürünün özel tasarımı sayesinde yatay ya da dikey olarak şarj yapılabiliyor. Bu sayede farklı boyutlarda olan telefonlarda şarj sorun olmuyor. Telefonun boyutuna göre stand ayarlanabiliyor.Telefonları USB üzerinden PC/notebook bilgisayarlardan kablolu şarj etmeye oranla çok daha hızlı şarj edebilen ADATA Elite CE700, üzerindeki LED göstergesi sayesinde kablosuz şarj durumunu izlemeye de olanak sağlıyor.

Fiyatı: 84$ + KDV