Kadın Eli Değerse Dünya Değişir

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Damat ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı işbirliği ile hayata geçirilen “Kadın Eli Değerse Dünya Değişir” Sosyal Sorumluluk Projesi için; her biri kendi alanında ünlü ve güçlü kadınlar Damat smokinleri ile objektif karşısına geçerek Koruncuklara el uzatıyor.

Ayten Alpün, Balçiçek Pamir, Deniz Ülke Arıboğan, Didem Soydan, Esra Oflaz Güvenkaya, Fatoş Yalın, Gonca Vuslateri, Gül Gölge Saygı, Hülya Koçyiğit, Jehan Barbur, Jülide Ateş, Nebahat Çehre, Neslihan Demir Güler, Serra Yılmaz, Şahika Ercümen, Yonca Ebuzziya, Zeynep Özbatur ve daha pek çok sürpriz isim, Damat smokinleriyle ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın objektifinin karşısına geçerek kadına, gücün ve iktidarın en az smokin kadar yakışacağını gösterdiler. Tamer Yılmaz'ın objektifinden belgesel tadında çekilen fotoğrafların kahramanı olan kadınların yaşam öyküleri, bilinmeyen yönleri, moda ve sanatla olan ilişkileri, arşiv değeri taşıyacak özel bir kitabın sayfalarına yansıyor.