Damat’a kadın eli değdi, Koruncuklar güçlendi.





21’inci yüzyılı güçlü kadınların çağı olarak öngören Damat; Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı işbirliğiyle “Kadın Eli Değerse Dünya Değişir” adlı Sosyal Sorumluluk Projesini hayata geçirerek “İyi bir geleceği fark yaratan güçlü kadınlar hazırlayacak” diyor.Damat ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı işbirliği ile hayata geçirilen “Kadın Eli Değerse Dünya Değişir” Sosyal Sorumluluk Projesi için; her biri kendi alanında ünlü ve güçlü kadınlar Damat smokinleri ile objektif karşısına geçerek Koruncuklara el uzatıyor.Ayten Alpün, Balçiçek Pamir, Deniz Ülke Arıboğan, Didem Soydan, Esra Oflaz Güvenkaya, Fatoş Yalın, Gonca Vuslateri,Gül Gölge Saygı, Hülya Koçyiğit, Jehan Barbur, Jülide Ateş, Nebahat Çehre, Neslihan Demir Güler, Serra Yılmaz, Şahika Ercümen, Yonca Ebuzziya, Zeynep Özbatur ve daha pek çok sürpriz isim, Damat smokinleriyle ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın objektifinin karşısına geçerek kadına, gücün ve iktidarın en az smokin kadar yakışacağını gösterdiler. Toplumsal alanda erkeğin güç sembollerini tek tek ele geçiren kadınlar, "Dünyayı kadınlar yönetseydi nasıl bir dünya olurdu?" sorusuna yanıt aradılar.Proje kapsamında hazırlanan kitap da, ekim ayında gerçekleşecek olan fotoğraf sergisinde davetlilerin beğenisine sunulacak.“Kadın Eli Değerse Dünya Değişir” Sosyal Sorumluluk Projesi vasıtasıyla Koruncuk Vakfı’na bağışta bulunan Damat, kitap ve sergiden elde edilecek tüm geliri yine Koruncuk Vakfına aktaracak.Geleceğe destek vermek adına siz de Koruncuklara el vermek isterseniz www.koruncuk.org adresinden temasa geçebilirsiniz.