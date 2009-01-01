Söz konusu iş-hayat dengesi olunca, hayatın diğer her alanında olduğu gibi, kadın ve erkek çalışanlar birbirinden büyük oranda ayrılıyor.

Günümüzde çalışan kadınların çoğu, tam zamanlı işlerine ek olarak evlerine adım attıkları ilk andan itibaren geride bıraktıkları ikinci işlerine, yani ev işlerine, geri dönmek zorunda kalıyor. Dahası, evlilik veya hamilelik gibi kişinin günlük yaşamını büyük ölçüde etkileyen gelişmeler meydana geldiğinde kadının işgücü katlanarak artıyor. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, tam zamanlı iş hayatını geride bırakan kadınlar bir süreliğine bu yeni düzenden memnun olsalar da alışkanlıklarına geri dönmek, üretkenliğe ara verdikleri yerden devam etmek istiyorlar. İşe geri dönme isteği maddi anlamda eski hayatlarındaki rahatlığı yakalayamayanlar için de geçerli oluyor elbette.

İş ve iş hayatı cinsiyet tanımaz. Ancak bu yazının odağında kadınlar var. Bu yazıda, kadınlar ve kadınların hayatımızda artık sağlam bir yer edinen gig ekonomisindeki yerini ele alacağız. Yukarıda bahsedilenler size bir yerden tanıdık geliyorsa okumaya devam ederek mesleğinizi daha rahat koşullarda, kendi saatlerinizde ve belirlediğiniz ücretlerde icra etmenin rahatlığına erişmek için neler yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz.





Paylaşım ekonomisinin kız kardeşi olarak da bilinen gig ekonomisinde çalışanlar, işi veren kurumdan bir sonraki işin garantisi olmadan, günlük veya saatlik işleri üzerlerine alarak mesleklerini icra eder ve genelde istihdamı sağlayan dijital platformlar tarafından bağımsız çalışanlar olarak sınıflandırılırlar. İşverenin anlık veya günlük ihtiyaç duyduğu çalışan eksikliğini kapatan gig çalışanları için seçenek oldukça fazla. Gig ekonomisi dahilindeki işlere; grafik tasarım, mimarlık, içerik yazarlığı, kuryelik ve hatta örneğini en net Uber’de gördüğümüz şoförlük gibi meslekleri örnek verebiliriz. İş yelpazesinin oldukça geniş olduğu gig ekonomisinin faydaları çeşitlilikle de sınırlı kalmıyor.

Esnek çalışma saatlerinden kendi ücretini belirleme özgürlüğüne kadar birçok avantaj sunan gig ekonomisi, bazı kollarda fiziksel olarak belirli bir yerde bulunma kısıtlamasının da önüne geçiyor. Örnek vermek gerekirse metin yazarlığı, çevirmenlik, grafik tasarım ve benzeri işlerde, gig çalışanları diledikleri yerden çalışabilir ve işlerini tamamladığında teslim edebilirler. Dolayısıyla bu senaryo, çeşitli sebeplerden evde bulunması gereken kadınlar veya örneğin küçük çocuğunu yalnız bırakamayan ve konum fark etmeksizin çocuğuyla aynı yerde bulunması gereken kadınlar için oldukça idealdir. Dahası, bu çalışanlar çoğu durumda kendi ücretlerini belirledikleri için “istedikleri veya ihtiyaç duydukları” kadar çalışarak hayatlarının geri kalanına diledikleri kadar vakit ayırabilirler.





Zaman ve zaman yönetimi konusunda çoğu tam zamanlı çalışandan daha avantajlı bir konumda olan gig çalışanlarının hayatları dışarıdan oldukça çekici görünüyor. Tam zamanlı işini geride bırakıp hayatını bu şekilde idame ettirmek isteyenlerin ise kafalarındaki en büyük soru işareti “Gig ekonomisi dahilinde çalışmaya nasıl başlarım?” oluyor. Belirli bir program dahilinde yaşamayan veya çocuk, eş, bağlayıcı diğer sebeplerden ötürü her gün aynı saatler içinde iş yapamayan kadınlar için hiçbir bağlılık gerektirmeyen ve günlük ya da saatlik bazda gig iş imkanları sunan bazı platformlar mevcut. Bu platformlara global ölçekte hizmet verenlerden yerel bazda butik iş sağlayan platformlara kadar çeşitli sayıda gig iş sağlayıcıları dahildir. İşte bu platformlardan birkaçı:

Upwork

Global ölçekte en çok tanınan iş platformlarından biri. Upwork’e üye olarak grafik tasarımdan proje yönetimine, muhasebeden pazarlamaya dek birçok gig tabanlı iş fırsatını değerlendirebilirsiniz. Evinizin konforunda devam ettirmeyi planladığınız iş hayatınız için ideal bir başlangıç noktası.

Protranslate

Türkiye ve MENA bölgesinde lider konumda olan online dil hizmeti sağlayıcısı. Profesyonel olarak çevirmenlik yapıyor veya bu alanda deneyim kazanmak istiyorsanız sisteme kaydolup seçtiğiniz dil(ler) doğrultusunda, istediğiniz miktarda iş almaya başlayabilirsiniz. Kaydolmak için https://www.protranslate.net/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Konumunuz önemli değil, bilgisayar ve internet bağlantınızın olması yeterli!

Armut

Online özel dersten catering hizmetine kadar bünyesinde birçok evden çalışma imkanı sunan iş barındıran Armut.com’da aradığınız günlük veya saatlik işi bulabilirsiniz. Teklif usulüyle çalışır, dilediğiniz zaman dilediğiniz işi üstlenirsiniz.

Doggo

Köpek gezdirme ve bakım platformu olan Doggo, gig iş sağlayıcıları arasında en yenilerden biri. Sisteme kaydolarak müsait zamanlarınızda köpek gezdirebilir veya evinizi sevimli dostlarımıza açabilirsiniz.





Devir çoktan değişti ve şartlar, serbest çalışma için oldukça ideal konuma geldi. Tam zamanlı çalışma hayatlarını geride bırakan ancak bir yerden üretmeye devam ederek gelir elde etmek isteyen kadınlar, gig ekonomisi sayesinde arzuladıkları çalışma düzenine kavuşma fırsatı yakaladı. Kadınların işgücüne katkısını da olumlu anlamda etkileyen gig ekonomisi, yıllar geçtikte hayatımızda daha da fazla yer edineceğe benziyor. Siz de trendin gerisinde kalmadan bu yeni düzeni deneyimlemek isterseniz hemen işe koyulabilirsiniz. Gig ekonomisinin vesile olduğu yeni yaşantınızda bol şans ve başarılar dilerim!