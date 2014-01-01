Kadınlar aşk, erkekler para istiyor!

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eÇift.com’un anket sonuçlarına göre 2014'te kadınlar beyaz atlı prenslerine kavuşmayı dilerken, erkekler yüksek kazanç bekliyor.

Yoğun kent ve iş hayatının koşuşturması içinde uygun biriyle tanışma fırsatı olmayanların, hayallerindeki insan ile internet üzerinden karşılaşmasını sağlayan eÇift.com’un, “Yeni yılda en büyük dileğiniz ne?” sorusuna üyelerin verdiği cevaplar, kadınlar ile erkekler arasındaki klasik fikir ayrılığını bir kez daha ortaya koydu. Anket sonucuna göre erkek katılımcıların % 52’sinin tercihi paradan yana olurken, kadınların yüzde 80’i yeni yıldan aşk diledi.

Kadınlarla erkeklerin yeni yıl hayalleri kadar hayallerindeki sevgili tanımları da bir hayli farklı. eÇift.com’un düzenlediği ankete katılan kadınların %50’si eğitimli bir insanla beraber olmak istediklerini söylerken, erkeklerin hayallerini ise öncelikle kibar ve cazibeli bir kadın süslüyor. Ankette eğitimli kadınlara önem veren erkek katılımcıların oranı %24’te kalırken, anketin ortaya çıkardığı bir başka ilginç gerçek ise, kadınlar arasında cazibeli erkek hayal edenlerin oranı yalnızca %10 olması!



