Kadınlar, kırmızı giyen kadınları sevmiyor!

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ABD'de yapılan bir araştırmaya göre kırmızı giyen kadınlar, hemcinsleri tarafından tehdit olarak görülüyor.

ABD ’deki Rochester Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, kırmızı giyen kadınların diğer kadınlar tarafından “daha seksi” olarak algılandığını ve tehdit olarak görüldüğünü ortaya çıkardı.



Araştırmada kadınların kırmızı giyen hemcinslerinin evli bir erkeği ellerinden alma olasılığının daha yüksek olduğunu düşündüklerini de tespit edildi. Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başında bulunan psikolog Adam Pazda, “Bir kadının gömleğinin rengi hem kadınların hem de erkeklerin onun hakkındaki düşüncelerini etkiliyor. Kadınlar kırmızı giyinmiş hemcinslerini sevgililerinin çevresinde görmek istemiyor” ifadesini kullandı. Kırmızı renge karşı olan bu önyargının biyolojik nedenleri olabileceğini belirten Pazda, “Cinsel olarak uyarılan kadınların cildi kızarır. Bu renge duyulan önyargının kaynağı olabilir” dedi.



Araştırma kapsamında uzmanlar bir grup kadına önce yeşil ve beyaz giyinmiş kadın fotoğrafları gösterdi. Daha sonra fotoğraflardaki kıyafetleri bilgisayar ortamında değiştirip kırmızı yapan uzmanlar deneklere, “Hangi kadınları daha seksi ve cinsel olarak agresif bulduklarını” sordu. Deney sonucunda deneklerin ezici bir çoğunluğunun kırmızı giyinmiş kadınları “Daha seksi ve ilişkileri için daha büyük bir tehdit oluşturan kişiler” olarak gördüğü tespit edildi.