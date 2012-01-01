Silvana Rigobon ile "Kurtlarla Dans Eden Kadınlar" atölyesi 29 ve 30 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek.

Adet döngüsü dünya nüfusunun yarısından fazlasını ilgilendiriyor, buna rağmen hala bir tabu. Üstelik sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada! Kadınların çoğu döngülerinin aslında çok güçlü bir farkındalık ve bilgelik aracı olduğunu bilmiyor. İtalyan kolaylaştırıcı Silvana Rigobon, 29 ve 30 Ekim'de meditatif bir dans aracılığıyla her yaştan kadına kendi içlerindeki bu bilgeliği keşfetmeleri için eşlik edecek.

“Kurtlarla Dans Eden Kadınlar” isimli atölye çalışması, Silvana Rigobon’un 2012 yılında İtalya’da başlattığı uluslararası bir projenin parçası. Projeyi bugüne kadar Fransa’dan Hindistan’a, İsviçre’den Beyaz Rusya’ya kadar pek çok ülkede kadınlarla paylaşmış, şimdi de Türkiye’ye geliyor.



Atölye çalışmasının amacı, doğal hareketimizle bağlantı kurmaya bir davet olan Movement Medicine tekniği aracılığıyla, kadınsal döngünün farkına varmak, ve önemli bir farkındalık aracı olan bu döngünün öğretilerine kulak vermek.

Birçok kültürde dokuma ve örgü, kadın bilgeliğini temsil eder. Büyük yaşam ağıyla bağlantımızın bir simgesi olarak Silvana da kadınları, hem mecazi hem de gerçek anlamda, kırmızı ipleriyle bir ağ örmeye davet ediyor. Kurt sembolü ise bir kadının içindeki vahşi yönü temsil ediyor. Kurt yol gösterici, yeni fikirlerin öncüsü, bilgeliği öğretmek ve paylaşmak için sürüsüne dönen bir canlı.





Bu konuda farkındalık yaratmak önemli. Tüm dünyada adet konusu bir utanç çemberiyle çevrili. Oysa ki bu döngünün farkındalığından gelebilecek bilgeliğe uyanmak, bir kadının hayatında gerçek bir değişimin tetikleyicisi olabilir.

Silvana Rigobon’a göre “adet döngüsü güçlü bir kişisel farkındalık aracı. Bir kadın kendi adet döngüsünün nasıl bir düzen izlediğine dikkat etmeye başladığında, yılın dört mevsimine benzeyen belirgin bir yapı fark ediyor. Her bir mevsim, duygu ve enerji bakımından belirli özellikler taşıyor. Bu döngüyü üç ya da dört aydan fazla gözlemleyen bir kadın, kendi kişisel örüntüsünü fark etmeye başlıyor. Adetlere bağlı fiziksel ağrılar veya duygusal sıkıntılar yaşayan kadınlarsa onları azaltmayı öğrenebiliyor”.

Silvana Rigobon 29 - 30 Ekim tarihlerinde 2 günlük bir atölye çalışması için İstanbul’da olacak. Atölye öncesinde, 27 Ekim’de konuyla ilgili bir konferans düzenleyecek, 28 Ekim’de ise dileyen kadınlara bireysel danışmanlık hizmeti sunacak. Atölye çalışmasına katılmak için herhangi bir dans veya meditasyon deneyimi gerekmiyor. İlk adetlerini görmüş her yaş ve fiziksel durumdaki kadın çalışmaya katılabiliyor.

edadicarlo@gmail.com'dan e-posta yolu ile bilgi alabilirsiniz.





