Yaza hazırlık telaşının başladığı bu günlerde, Ananaslı Chia Puding kurtarıcınız olacak.

Starbucks, bu kez sevenlerinin karşısına, son dönemin en popüler iki besini Ananas ve Chia’yı harmanlayan özel lezzetiyle çıkıyor. Starbucks’ın yeni lezzeti Ananaslı Chia Puding'in içerisinde, Maya ve Aztekler'in güç kaynağı olan Chia tohumu bulunuyor. Meksika ve Guatemala’nın bereketli topraklarında yetişen bir adaçayı türü olan Chia; protein, Omega 3 ve lif kaynağı olarak son dönemin en sağlıklı besinleri arasında gösteriliyor. Lif kaynağı Ananaslı Chia Puding, sadece güç ve enerji vermekle kalmıyor, aynı zamanda tok tutma özelliğiyle yazın yaklaştığı günlerde form tutmak isteyen herkes için keyifli bir seçenek sunuyor.