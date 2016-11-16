Yılbaşına özel kupa ve termoslarla kahve tutkunu sevdiklerinizi mutlu etmeye ne dersiniz?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Starbucks’ın yılbaşına özgü ürünleri mağazalarda yerini almaya başladı. Yılbaşı temalı kahve kupaları ve termoslar yepyeni tasarımlarıyla harika birer hediye alternatifi olarak sizi ve sevdiklerinizi bekliyor.



Yeni yıl coşkusu sadece bu ürünlerle de sınırlı değil. Starbucks’ın en popüler kahvelerinden biri olan ve yılın sadece bu döneminde satışa sunulan Christmas Blend çekirdek kahvesi de kahve tutkunları için keyifli bir hediye seçeneği oluşturuyor. Ayrıca içeriğindeki tarçın ve zencefil ile hem damaklara hem de gözlere hitap eden 'Yeni Yıl Keki' de yılbaşına kadar Starbucks mağazalarında olacak.

*Ürünler 16 Kasım 2016 itibariyle mağazalarda yer alacak.



