Profesyonel kahve keyfini evinize taşımaya ne dersiniz?

Kahve bir alışkanlık değil tutkudur... Best Coffee Shop bu tutkudan mahrum kalmak istemeyenler için profesyonel kahve keyfini evlere getiriyor. Kahve tutkunlarına özel Espresso yapma imkanı sağlayan Coffetech Kahve Makinesi, 3 farklı renk (kırmızı, siyah, beyaz) seçeneği ve değiştirilebilir yan kapakları ile sizin ve sevdiklerinizin gönlünü fethetmeye aday.

Dört farklı lezzette toplam yirmi hediye kapsülü de beraberinde getiren ve 'Blue Kapsül Sistemi' ile profesyonel bilgi ve deneyim olmaksızın espresso yapmanıza olanak sunan Coffeetech Kahve Makinesi ile birbirinden havalı kahveler hazırlamak mümkün.



