Günü kahvesiz geçiremeyen soğuk kahve tutkunları için Gloria Jean’s'den “Travel Sipper”...

Gloria Jean’s Coffees Travel Sipper ile soğuk kahvenizi gün boyu yanınızda serin tutarak taşıyabilirsiniz... Termos özelliği gören bu şeffaf mug ile siz ya da sevdikleriniz nereye giderlerse gitsinler en favori soğuk kahvesini de yanlarına götürme imkanına sahip olacaklar. Bayram tatilleri de düşünüldüğünde kapağı kapatılıp rahatlıkla sırt çantalarına konabilen, içindeki pipeti ile de kahve içimini kolaylaştıran Travel Sipper, güneş rengi turuncusu ile içinizi ısıtacak, kahveleri ise soğuk tutacak. Travel Sipper’lar Gloria Jean’s Coffees’lerde...