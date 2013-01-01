Kayıp Köpek Türkiye, hayvan sever Ceyda Keçeli tarafından kurulan, sosyal medyanın yayılım gücünü kullanarak “Kayıp” ve “Yuva arayan” evcil hayvan ilanlarının geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan ve işleyişi gönüllülük esasına dayanan bir sivil toplum inisiyatifi…

Kurulduğu günden bu yana yer aldığı sosyal mecralar üzerinden yayınladığı ilanları takipçilerine ulaştırarak kayıp evcil hayvanların sahipleriyle, sahipsiz bulunanların ise sahipleri ya da yeni yuvaları ile buluşmasına aracı olan, Twitter, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden direkt olarak 33.000’den fazla kişiye ulaşan Kayıp Köpek'in takipçi sayısı gün geçtikçe artıyor. Kurulduğu Haziran 2013’den bu yana 2500’den fazla kayıp, sahipsiz ve yuva arayan ilanı yayınlamış ve yayınlanan bu ilanlarla kaybolan evcil hayvanlar konusunda toplumda ciddi bir farkındalık yaratmış ve bilinç oluşturan Kayıp Köpek'i siz de aşağıdaki adreslerden takip edebilirsiniz:www.twitter.com/kayipkopekwww.facebook.com/kayipkopekwww.instagram.com/kayipkopekKayıp Köpek Türkiye Tanıtım Filmini izlemek için: