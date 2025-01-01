''Vardır bir hayır deyin ve buna gerçekten inanın!''

•Çocuklarla/yeğenlerle alt alta üst üste gıdı gıdı azması yapmak! Müthiş enerjik hissettiren, nefes nefese bırakan ve sevgiyi hücrelerinize kadar hissettiren mutluluk anı. Tek geçilir.•Uzun süre ülkenizden uzak kaldığınızda hiç ummadığınız bir yerde Türk lokantası/dönercisi ile karşılaşmak. Kesinlikle çölde vaha etkisi yaratır!•Herhangi bir alışveriş merkezinin ilk park katında giriş-çıkışa en yakın noktada park yeri bulmak!•Yıl sonunda, yılbaşında koyduğunuz hedefleri okuyup, çoğunluğunu gerçekleştiğinizi görmek.•Yatağa yattığınızda başucunuzdaki hangi kitabı okuyayım diye düşünürken içine düştüğünüz tereddüt anı.•Eğitiminize (sizin için eviniz olabilir bu) gelenlerin ayrılırken ‘iyi ki gelmişiz’ diye sarılmaları.•Televizyonda zap yaparken sevdiğiniz bir filmi herhangi bir yerinde yakalayıp seyretmeye başlamak.•Sebepsiz yere, kendi kendinize ‘kahkaha yogası’ yapmak.•Aradığınız bir filmi ya da eski bir plağı bulmak.•Yıllar sonra karşılaştığınız eski bir arkadaşınızın, onu çok etkilediğini söylediği bir davranışınızı hatırlatması.•Hiç tanımadığınız insanlara durup dururken beklemedikleri hoş bir sürpriz veya iyilik yapmak.•Dolmuşta yanınızdakilerin elindeki kitap ya da gazeteyi onlarla beraber okumak.•Bu bana özel; koçluk seanslarımdan ayrılırken yerden bir karış yukarıda kayarak akmak.•Ismarladığınız yemeği 30 dakika bekledikten sonra ilk çatalı ağzınıza sokmak.•Tatile giderken evin kapısını kapayıp yola çıkmak.•Havaalanına geç kaldığınızda ‘vardır bir hayır’ diyebilmek ve buna gerçekten inanmak!•Yurt dışında ummadığınız bir mekanda çok leziz bir yemek yemek.•80 yaşını aşan babanızla yürüyüş yaparken onun temposundan geride kalıp ondan daha fazla yorulmak.•Sözünü tutmayan dost ve arkadaşlarınızı bu bedelle tanımış olduğunuza şükretmek.•Yüksek sesle Queen’den ‘Fat Bottomed Girls’ şarkısını dinlemek.•Duygulu bir sahneyi izleyen dostlarınızı film izlerken izlemek.•Süpermarkette aldıklarınızı torbalayan çocuğa arabanın yanında beklemediği miktarda bahşiş vermek.•Sabah uyandığınızda yatakta beş dakika miskinlik yapmak!•Orta boy, 1.5 pompa, soya sütlü chai tea latte içmek.•Taksim’den Tünel’e kestane yiyerek yürüyebilmek.