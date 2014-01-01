Kendine ve dünyaya dair farkındalığını artırarak hayatı daha mutlu yaşamak isteyenlerin dergisi Pozitif, 14’ncü sayısı ile bayilerde…

Bu sayıda Türkiye’de halkla ilişkiler mesleğinin duayeni Betül Mardin hayal kurmanın önemini, yazar Aykut Oğut yokluk bilincinden varlık bilincine geçerek gerçek anlamda zengin olmayı, oyuncu ve aromaterapi uzmanı Ayşe Tolga ‘iyi olmanın’ şifrelerini anlattı.

Bedenin Şifa Kapıları kitabı ile kendi içimizdeki şifayı kullanmanın önemini anlatan Ebru Demirhan, Kedra kitabının yazarı Psikolog Mehlika Dülger ve Erdemli Yurttaş Hareketi’nin öncüsü Dr. Serdar Savaş da Pozitif’in diğer konukları arasında…. Regresyon, InnerSpeak, homeopati hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu sayıyı kaçırmayın.

Osho, Beki İkala Erikli, Işık Menderes, Neslihan İskit, Pınar Salahoğlu, Merih Kenet ve Bilge İnal da köşe yazıları ile Pozitif’in 14. sayısında...

