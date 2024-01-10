Kışlık giysileri saklarken kaçınılması gereken 5 hata

Havalar ısındığında, ilkbahar ve yazın vazgeçilmezlerine yer açmak için kışlık kıyafetleri dolaplarımızın tavan arasına, bodrum katına veya üst raflarına saklanır. Her kışlık kazak ve yün paltoyu büyük bir plastik çöp kutusuna atmak ve önümüzdeki altı ay boyunca tavan arasına itmek cazip gelse de, kışlık kıyafetleri doğru şekilde saklamak için zaman ayırmak, kıyafetlerinizin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olarak karşılığını verecektir. Kışlık kıyafetleri saklarken bu yaygın hatalardan kaçının; altı ay sonra kazaklarınızın paketini açıp onları taze ve güve deliklerinden arınmış bulduğunuzda kendinize teşekkür edeceksiniz.

Daha Uzun Ömürlü Giysiler İçin 5 Kolay Çamaşır Yıkama Püf Noktası

Hata 1: Giysileri Saklamadan Önce Yıkamamak

Bu kıyafeti bir süre giymeyeceksin, dolayısıyla yıkamana gerek yok, değil mi? Yanlış! Sıcak tutan taytlardan kazaklara kadar giysilerin üzerinde yiyecek lekeleri ve kokular varken saklanması , yalnızca lekelerin daha sonra çıkarılmasını zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda böcekleri ve zararlıları da çekebilir. Bunun yerine, kışlık giysilerinizi saklamadan önce giysilerinizi yıkayın veya kuru temizleyin ve lekelere müdahale edin. Üstelik gelecekte kışın giyilmeye hazır kıyafetlerle dolu kutuları açtığınızda şükredeceksiniz.

Hata 2: Güvelere Karşı Korunmamak

Eğer en sevdiğiniz kazağınızı aç bir güve ısırdıysa, sevdiğiniz bir giyside güve delikleri bulmanın ne kadar hayal kırıklığı yarattığını bilirsiniz. Kokan naftalin toplarını atlayın ve bir lavanta dalını veya hoş kokulu sedir parçalarını saklama kutusuna koyun; her iki koku da güveleri caydıracaktır .

Hata 3: Bir Konteynere Çok Fazla Öğe Sıkıştırmak

Şişme ceket gibi bazı öğeler yerden tasarruf sağlayan, vakumlu bir torbaya sığabilirken, diğer öğeler küçük bir alana tıkılırsa şekillerini kaybedecektir. Kışlık botlar ve ayakkabılar genellikle hacimlidir ancak ayakkabı kutunuzu aşırı doldurma isteğine direnir, aksi takdirde botlarınız altı ay içinde şekilsiz çıkabilir. Bir numara, uzun deri çizmelerin şeklini koruduğundan emin olmak için çizme şekillendiricileri kullanmak ve onları ezilmeyecek şekilde sağlam plastik kutularda saklamaktır.

Hata #4: Yanlış Noktada Depolamak

Kışlık kıyafetlerinizi saklayacak yer seçerken serin, kuru ve güneş ışığından uzak bir yer seçin. Tavan arası veya bodrum popüler bir seçimdir ancak bu alanın giysilere zarar verebilecek aşırı sıcaklık değişimlerine maruz kalmadığından emin olun. Ayrıca nem küflenmeye neden olabileceğinden nemli noktalardan kaçının. Son olarak, giysilerin solmasına ve gece ile gündüz arasında sıcaklık farklılıklarına neden olabilecek güneş ışığından uzak bir yer seçin.

Sıcaklık kontrollü bir çatı katınız veya bodrum katınız yoksa, sezon dışı kıyafetleri yatağınızın altında veya bazanızın çekmecelerinde , dolabınızdaki yüksek raflarda veya evinizdeki yedek bir dolapta saklamayı düşünün. Hatta bir kısmını yatak odanızdaki döşemeli bir bankın içi gibi saklama mobilyalarında bile saklayabilirsiniz .

Hata 5: Hassas Ürünler için Asitsiz Kağıt Kullanmamak

Vintage elbiseler veya narin el örgüsü kazaklar gibi özel parçaları sarmak için asitsiz kağıda yatırım yapmak isteyeceksiniz. Doğal elyaflı hassas veya vintage eşyaları plastikte saklamaya çalışmayın; nefes almak. Ayrıca normal kağıt mendil kullanmaya çalışmayın; kağıttaki asit aslında zamanla lifleri parçalayabilir. Bunun yerine, en sevdiğiniz giyim eşyalarınızın kışın depoda hayatta kalmasına yardımcı olmak için asitsiz kağıt mendile ve bir arşiv kutusuna yatırım yapın.