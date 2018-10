Bir kadının sahip olabileceği en değeli şey kız kardeş olabilir. Her zaman en yakınınızda olacaktır. Sizi en iyi o tanıyacaktır. Beraber attığınız kahkahalar hiç bir zaman unutulmaz olur. Beraber eğlenir, beraber ağlarsınız. Birbirinizi her gördüğünüzde gözleriniz parlar. Aranızdaki bağ başka hiç kimse kurulmayacak kadar sağlam ve eşsizdir. Başka neler olabilir?

1- Her zaman arkadaşınız olur

Kız kardeş demek her zaman, en yakınınızda olan en iyi arkadaşa sahip olmak demektir. En s��kıldığınız anlarda bile sizi neşelendirecek bir şeyler mutlaka bulunur. Kız kardeşlik aynı zamanda büyük bir sır ortaklığı demektir. Kimsenin asla bilemeyeceği şeyleri rahatlıkla anlatırsınız ve bilirsiniz ki sırrınız güvendedir.







2- Daha çok kıyafetiniz olur

Kız kardeşlik bir elbise dolabı ortaklığıdır aynı zamanda. Özenerek en önemli günlerde giymek için aldığınız bir elbiseyi size sormadan alıp, giyip, kirletip bir de genişleten kız kardeş olmadan alış veriş yapmanın ne değeri olabilir ki.







3- Sıkılmazsınız

Kız kardeşin olduğu yerde sıkıntı olmaz. O sizi neyin eğlendireceğini, neyin neşelendireceğini bilir. İş çıkışında yorgun bir şekilde eve gelseniz de, sevgilinizle kavga etseniz de kendinizi kız kardeşinizin saçma komikliklerine bırakın. Göreceksiniz kara bulutlar saniyeler içinde dağılacak



4- Her zaman destekçiniz olur

İnsan yaş aldıkça yapacağı şeyler için daha fazla desteğe ve inanca ihtiyaç duyar. Bu konuda da kız kardeşten daha iyi bir destekçi bulamazsınız. Siz ne derseniz deyin, nasıl hayaller peşinden koşarsanız koşun, o her zaman arkanızda olacaktır ve mutlu olmanız için elinden gelen tüm imkanları kullancaktır.







5- Hatalarınızı söyleyen biri olur

En yakın arkadaşınız bile olsa insanlar bazen yüzünüze en acı doğruları söylemeye çekinirler. Kim çekinmez? Kız kardeşler. Yüzünüzdeki sivilceyi, saçınızın şekilsizliğini, hoşlandığınız çocuğun tipinin yamukluğunu size en direk yoldan ve en doğru biçimde sadece kız kardeşiniz söyler. Değerini bilin.