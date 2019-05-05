2013 yılından beri Türkiye’nin ilk ve tek kadınlara özel futbol turnuvası olan ‘KIZLAR SAHADA İSTANBUL KUPASI’ bu yıl yedinci kez 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde ENKA Spor Kulübü’nde düzenlenecek.

Turnuvada, 1973 yılında kurulan ilk kadın futbol takımı ‘Dostlukspor Kadın Futbol Takımı’ da yarışacak. Takım, haftada iki kez torunlarını, dedelerine bırakıp, antrenmanlara katılarak turnuvaya hazırlanıyor.



Kız çocuklarına ve her yaştan kadına ‘yapamazsın’ diye kodlanan toplumsal cinsiyet rollerini futbol aracılığıyla kırmak misyonuyla düzenlenen turnuva, futbol aracılığıyla her yaştan 100 bin kadını sahaya çıkartmayı hedefliyor.



İngiltere’de ‘Fare Network’, Almanya ve Çin’de ‘Street Football World’ ve İspanya’da ‘World Football Summit’ ile uluslararası işbirliklerine dahil olan turnuva uluslararası arenada da ses getiriyor. Turnuva kapsamında düzenlenecek ‘2019 Kurumsal Kupası’ sponsorluklarından ve seyirci biletlerinden elde edilecek gelir ise, dezavantajlı bölgelerdeki kız çocuklarının katılacağı ücretsiz futbol kamplarına, kişisel gelişim ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim giderlerine aktarılacak.



Turnuva’nın biletlerine www.biletix.com ve biletix satış noktalarından veya turnuva günü kapıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.kizlarsahada.com