Koku Atölyesi

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Koku atölyesi deyince herkesin aklına parfüm yapımının öğrenildiği bir yer geliyor. Halbuki parfüm buzdağının sadece görünen yüzü.

Yazı: Mürsel Çavuş

Yıllarca koku konusunu araştıran ve Kokucuk Atölyesi’nin sahibi Vedat Ozan hayatını resmen kokuyu anlamaya adamış. Biz de kokuyla ilgili merak ettiklerimizi kendisine sorduk.



Koku atölyesinde ne anlatıyorsunuz?

Koku duyusunun kültürel tarihini... İşin sosyolojisi, antropolojisi var. Koku bir ötekileştirme aracı. Yani sizden olmayanı tanımlıyor. Cinsiyeti, ırkı tanımlamak için kullanılmış.



Parfüm üzerinden mi?

Vücut kokusu, yemek kokusu, kültürel ortam kokusu. Londra’da Hint mahallesinin kokusu başkadır. İşin ilginci kimse bunun çift taraflı olduğunu düşünmüyor. Yani Hintlilerin bizim kokumuzdan rahatsız olabileceğini düşünmüyoruz. Oysa oluyorlar. Mesela Japonya çok kokusuz bir ortam ve Japonlar bizim kokumuza tahammül edemiyorlar. Onlarda tüylenme ve ter bezleri çok az, yedikleri de koku üretmiyor, dolayısıyla bizim kokularımız onlara ağır geliyor.



Kokunun hayatımızdaki işlevi ne?

Her güçlü koku uyarısı alarmdır. Binlerce sene önce hazza dayalı koku algısından bahsedemiyoruz. Çürük eti yememek, avın kokusunu alabilmek ya da av olmaktan kaçmaktı mesele. Burnumuz neden tek değil de iki delikli? Çünkü navigasyon cihazı gibi çalışıyor. Tehlikenin nereden geldiğini algılıyoruz. Baharatın dünya ekonomisinde ve tarihinde önemli bir yeri var. Baharat yolu ararken bulunan yollar, endüstri devriminin sermaye koşullarını hazırlaması, kapitalist sistemin oluşumuna etkisi… Kulağa ilk etapta aykırı gelse de dünya tarihini önemli ölçüde değiştiriyor.



