Toyota sürücüleri üniversite sınavlarında 'korna çalmamaya' çağırıyor.





Toyota, “Korna Çalma Huzurumu Çalma” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Lisans Yerleştirme Sınavlarının yapılacağı 13-14 Haziran ve 20-21 Haziran günlerinde sürücüleri bir kez daha “korna çalmamaya” davet ediyor. Toyota 2015 yılının başında trafikteki gürültü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla uzun soluklu “Korna Çalma Huzurumu Çalma” projesini başlatmış ve daha önce Yüksek Öğretime Geçiş sınavının yapıldığı gün olan 15 Mart tarihinde de sürücülere “Kornasız Gün” çağrısı yapmıştı.Toyota, eğitim, çevre bilincinin yerleşmesi, trafik güvenliği, doğal kaynakların korunması gibi birçok sosyal sorumluluk projesi içinde de yer almaya devam ediyor. Toyota, başlattığı “Korna Çalma Huzurumu Çalma” projesi ile trafikte gereksiz yere çalınan korna gürültüsünün yarattığı çevre kirliliğinin önüne geçerek trafikte sakin ve huzurlu bir ortam sağlamayı hedefliyor. Toyota, aynı zamanda yetkili satıcı ve servislerinde de müşterilerine yönelik bilgilendirici çalışmalar yaparak, konunun önemine dikkat çekiyor.