Enerjik renklerin, güçlü desenlerin ve zamansız detayların birleşiminden doğan Fee Dan, özgün çizgisiyle yeni jenerasyonun en çok konuşulan markalarından biri. Tam da bu yüzden Fidan Alakbarlı’nın tasarım izlerini sürüyoruz.

Yazı: Ece Üremez

Doğu ve Batı sentezinin modern bir yorumla harmanlanmış hali olan Fee Dan markası, tasarımcısı Fidan Alakbarlı tarafından 2013 yılında kurulmuş. Kendisi markanın ana temasını ve yolculuğunu şu kelimelerle anlatıyor; “Doğduğum ülkenin kültürü, renkleri, destanları Doğu’da olduğu için benim ilk ilham kaynağım da orası olmuştur. Zaten bu renk çeşitliliği sadece Doğu kültür mirasına özgü. Tasarımların Batı tarafı ise Fee Dan markasının sürekli kendini yenileyen ve globalizasyon sürecindeki dünyanın modern kısmını sembolize etmekte.” En büyük ilhamını sanattan, doğadan ve gezip gördüğü yerlerden alan Fidan Alakbarlı’nın tasarıma olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlamış. Öyle ki, henüz beş yaşındayken büyükannesinin elbiselerinden kumaş parçaları kesip oyuncak bebeklerine elbiseler dikermiş. Eğitim hayatına önce endüstriyel tasarım alanında uzmanlaşmak üzere Bakü’de başlayan, daha sonra ise hem Mimar Sinan Üniversitesi hem de Yeditepe Üniversitesi’nde moda alanında eğitim alan genç tasarımcı son olarak yüksek lisans eğitimi için New York ve Chicago’ya gitmiş. Ülkemizde genç yeteneklere daha çok destek gösterilmesini savunan Alakbarlı, sıradaki projeleri için takipte kalınmasını öneriyor. Onun gözünde stil sahibi kadın, kendisi ile barışık olup kendine yakışanı giyebilen kadın. Tam da bu yüzden Fee Dan markası tarzını özgürce ifade etmekten çekinmeyen kadınlara hitap ediyor. Gardırobunda yer alan favori parçasına değinmeden de geçmiyor; oversize deri ceketi ve Balenciaga botları. Son olarak, Fidan Alakbarlı, dünyada hangi marka ile ortak bir iş birliği içinde bulunmak isterdi sorusuna şöyle cevap veriyor: “Marni; çünkü çizgilere ve print’lerine hayranım. Markayı kendime çok yakın hissediyorum.” Tasarımcısı tarafından doğal feminen güzelliğe adanan markanın ürünlerine fee-dan.com’dan ulaşabilirsiniz.

MARKANIN TEMELİNDE

Markanın belli başlı elementleri kültürlerin ve zamanların sentezi, fonksiyonellik ve doğal kumaşların üzerine uygulanan orijinal baskılar... Bu üç faktör, koleksiyonumun DNA’sını oluşturuyor.

İLK TASARIM

Tabii ki şu anda komik gelse de o zamanın moda ve tarzına uygundu. Hala ona baktığımda güzel bir sıcaklık ve kendimle gurur duyma hissi oluşturuyor bende.

YENİ BİR TASARIMA BAŞLARKEN…

Her seferinde koleksiyonuma sıfırdan başlarım. Açıkçası bir sonraki tasarımlarımın nasıl bir yapıya sahip olacağını bilmesem de markanın ana niteliklerini içereceği kesindir. Yeni orijinal printler, doğal kumaşlar ve kadınların içinde rahat edeceği çizgiler ve tasarımlar…





FEE DAN KADINI

Fee Dan markasını taşıyacak kadın, zevkli giyinmeyi bilen, kreatif ve başarılı bir kadın. Aktif ve dinamik hayat tarzına sahip, okuyan veya çalışan, kendini beğendirmesini bilen kalsın. İşkolik veya çok yoğun günlük hayatı da olsa tepeden tırnağa kadar kadınlığının farkında olan ve kalmayı başarabilen bir kadın.

SON KOLEKSİYON

Son koleksiyonumuzda öne çıkan detaylar renkli nakışlar, payetli kumaşlar, kot parçalar ve bomber ceketler.

SONBAHAR-KIŞ TRENDLERİ

2016-2017 Sonbahar/Kış trendlerinde çan kollar, Doğu’ya özgü desenler, çeşitli simli, pullu ve payetli kumaşlar, trikolar, kürk detaylar dikkat çekiyor.

VAZGEÇİLMEZ MARKALARI

Günlük giysilerimde COS ve &Other Stories tercih ederim. Tabii ki kendi tasarımlarım da devamlı giydiğim parçalar arasında yer alır. Asla vazgeçemediğim markalar, özellikle ayakkabı ve çantada Prada ve Balenciaga. Giysilerde ise Chloe, Marni, Marco de Vicenzo ve Suno.

ALIŞVERİŞ ROTASI

New York ve Paris. Bu iki şehir moda ve alışveriş konusunda dünyada merkez konumda yer alıyor. Alışveriş esnasında da high-end markaları casual olanlarla kombin etmeyi severim.



