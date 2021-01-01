Prodüksiyon: Selen Okan
Fotoğraf: Nurdan Usta
MİLFÖY HAMURUNDA BRIE
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler
1 minik yuvarlak brie
Milföy hamuru
Hazırlanışı
Brie peynirini buzlukta hafifçe dondurun. Milföy hamuru ile kaplayın. Üzerini milföy hamuruyla dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Arzu ederseniz yumurta sarısıyla kaplayın, 200 derecede ısıtılmış fırında milföy hamuru renk alana kadar pişirmeniz yeterli.
MİNİK SOMON RULOLARI
Hazırlama süresi: 25 dakika
Malzemeler
250 gr somon füme
100 gr un
2 adet yumurta
180 ml süt
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı maydanoz
Frenk soğanı
İçi için;
125 gr labne peyniri
1 yemek kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı dijon hardalı
1 tatlı kaşığı dereotu
Hazırlanışı
Unu, hafifçe çırpılmış yumurtalar, sıvıyağ, süt ve ince kıyılmış maydanozla iyice çırpın. Hazırladığınız bu karışımı yağlanmış krep tavasında incecik krepler halinde pişirin. İç malzemesi için gerekli olan tüm malzemeyi de mikserle ayrı bir yerde çırpın. Kreplere peynirli karışımı sürün. Somon dilimlerini sıkıca rulo haline getirin. Kreplerin kenarlarına yerleştirin. Yine krepleri sıkıca sararak rulo haline getirin. Kenarlarını kesin. 2 santimetrelik minik rulolar olarak dilimleyin. Frenk soğanlarını kaynar suya batırıp çıkartın ve hemen soğuk suyla yıkayın. Minik somon rulolarını frenk soğanlarıyla bağlayarak servis edebilirsiniz.
ROKFORLU TOP
Hazırlama süresi: 25 dakika
Malzemeler
150-200 gr rokfor peynir
1 paket krema
1 paket klasik hazır kızarmış ekmek
150 gr ceviz
1 bayat beyaz ekmek içi
Hazırlanışı
Beyaz ekmeği robotta un haline getirin. Bir tepsinin içine elekten geçirin. Ardından ekmekleri de robotta çekin. Kremayı ve peyniri ilave ederek robotla karıştırmaya devam edin. Malzemeyi bir kaba alın. Kestiğiniz küçük parça cevizleri elinize aldığınız rokforlu karışımın içine alarak küçük toplar yapın. Bu küçük topları da tepsideki beyaz ekmeğe bulayıp, servis tabağına alabilirsiniz.