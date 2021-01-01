Hayatımızın vazgeçilmezleri arasına ufak tefek atıştırmalıklar da sızmış olabilir mi? Selin Kutucular’ın hazırladığı pratik ve lezzetli bu atıştırmalıklar, yeni vazgeçilmezlerimiz olmaya aday.

Prodüksiyon: Selen Okan

Fotoğraf: Nurdan Usta







MİLFÖY HAMURUNDA BRIE

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler

1 minik yuvarlak brie

Milföy hamuru



Hazırlanışı

Brie peynirini buzlukta hafifçe dondurun. Milföy hamuru ile kaplayın. Üzerini milföy hamuruyla dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Arzu ederseniz yumurta sarısıyla kaplayın, 200 derecede ısıtılmış fırında milföy hamuru renk alana kadar pişirmeniz yeterli.







MİNİK SOMON RULOLARI

Hazırlama süresi: 25 dakika

Malzemeler

250 gr somon füme

100 gr un

2 adet yumurta

180 ml süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı maydanoz

Frenk soğanı

İçi için;

125 gr labne peyniri

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı dijon hardalı

1 tatlı kaşığı dereotu



Hazırlanışı

Unu, hafifçe çırpılmış yumurtalar, sıvıyağ, süt ve ince kıyılmış maydanozla iyice çırpın. Hazırladığınız bu karışımı yağlanmış krep tavasında incecik krepler halinde pişirin. İç malzemesi için gerekli olan tüm malzemeyi de mikserle ayrı bir yerde çırpın. Kreplere peynirli karışımı sürün. Somon dilimlerini sıkıca rulo haline getirin. Kreplerin kenarlarına yerleştirin. Yine krepleri sıkıca sararak rulo haline getirin. Kenarlarını kesin. 2 santimetrelik minik rulolar olarak dilimleyin. Frenk soğanlarını kaynar suya batırıp çıkartın ve hemen soğuk suyla yıkayın. Minik somon rulolarını frenk soğanlarıyla bağlayarak servis edebilirsiniz.







ROKFORLU TOP

Hazırlama süresi: 25 dakika

Malzemeler

150-200 gr rokfor peynir

1 paket krema

1 paket klasik hazır kızarmış ekmek

150 gr ceviz

1 bayat beyaz ekmek içi



Hazırlanışı

Beyaz ekmeği robotta un haline getirin. Bir tepsinin içine elekten geçirin. Ardından ekmekleri de robotta çekin. Kremayı ve peyniri ilave ederek robotla karıştırmaya devam edin. Malzemeyi bir kaba alın. Kestiğiniz küçük parça cevizleri elinize aldığınız rokforlu karışımın içine alarak küçük toplar yapın. Bu küçük topları da tepsideki beyaz ekmeğe bulayıp, servis tabağına alabilirsiniz.



