5.3 inç
büyüklüğünde, quad HD çözünürlük sunan bir ekranla gelen LG G5,
tamamen metal bir kasaya sahip. G4'te plastik ve deri
kullanılmış; V10 ise silikon / plastik karışımı bir kasa ile karşımıza
çıkmıştı. "Always-on" özelliği, G5'in
en önemli yeniliklerinden biri. Bu özellik sayesinde telefonun ekranı hep açık
kalıyor ve saati, tarihi, bildirimleri, tek bir tuşa bile basmadan görmemizi
sağlıyor. Tabii ki bu özel mod, minimum pil tüketimi de sağlıyor.
Arka kısımda 2 kamera göze çarpıyor. Bu kameralardan biri 16 megapiksel, diğeri ise 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ön kameranın sunduğu çözünürlük ise, yine 8 megapiksel.
4 GB
RAM ile gelen LG G5'in kalbinde, Qualcomm'un
Snapdragon 820 işlemcisi yer alıyor. Bataryanın kapasitesi ise 2.800 mAH.
Bu kapasite, LG G4'ten daha düşük gibi görünebilir. Ama unutulmaması gereken,
G5'in G4'den daha küçük bir ekranın sahibi olduğu.
Telefonun bataryası, alt kısımdan çıkıyor. Bu kısım, aynı zamanda ek aksesuarların kullanımına da imkan tanıyor. Tanıtılan ilk iki aksesuar, LG CAM Plus ve LG Hi-Fi Plus isimlerini taşıyor. LG'nin açıklamasına göre, bu slotu kullanarak telefona bağlanabilecek aksesuarların sayısı, ilerleyen günlerde daha da artacak.
LG G5 için piyasaya sürülecek dikkat
çekici aksesuarlardan biri de, 360 VRismi verilen sanal
gerçeklik başlığı. USB-C arabirimi yardımıyla telefona
bağlanan cihaz, 117 gr. ağırlığında. Başlığın içerisinde 1.88 inç'lik, 720p
ekran bulunuyor. Ayrıca yine başlık içerisinde, 360 derece video
oynatılabiliyor. Bu videolar, LG'nin 360 kamerası ile, başlıkta oynatılmak için
çekilebiliyor. 1.200 mAH kapasiteli batarya ile gelen 360 VR, 70 dakikalık
kesintisiz video kaydına imkan tanıyor.
149.4 x 73.9 x 7.7mm'lik boyutlara sahip
olan telefon, aynı zamanda 2TB'a kadar microSD kart desteğine de sahip. LG G5'in, 17 Mart
tarihinde Avrupa'da piyasaya çıkması bekleniyor. Telefonun fiyatı ise henüz belli değil.