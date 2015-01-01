LG Watch Urbane, MWC'de tanıtıldı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

LG, günler önce verdiği sözü tuttu, MWC 2015'te beklenen yeni bombasını patlattı!

LG, daha önce de açıkladığı gibi, yeni akıllı saati LG Watch Urbane'yi MWC 2015'te tanıttı. Saatin en önemli özelliği, hiç kuşkusuz bir telefona ihtiyaç duymadan arama yapabilmesi ve mesaj alıp gönderebilmesi.

LG Watch Urbane, daha önceki LG akıllı saatlerin aksine, Android Wear işletim sistemini kullanmıyor. Onun yerine saat üzerinde LG'nin kendi geliştirdiği "LG Wearable Platform" sistemi çalışıyor.

LTE desteği de sunan LG Watch Urbane, diğer özellikleri ile de beğeni kazanmış durumda. Saatin önemli teknik özellikleri şu şekilde:

1.2GHz Qualcomm SnapdragonTM 400 işlemci, 1.3 inç P-OLED dairesel ekran 320 x 320 çözünürlük), LTE desteği, 4GB eMMC depolama alanı, 1GB LPDDR3 bellek, 700mAh pil, WiFi 802.11 bgn, Bluetooth 4.0LE, NFC, IP67 su ve toza karşı dayanıklılık.

Çelik kasaya sahip olan saat, ilk aşamada sadece gümüş renginde piyasaya sunulacak.