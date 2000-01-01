Mango yeni flagship store'unu Madrid'in en iyi semtlerinden biri olan Serrano caddesi 60 numarada açıyor.

Binanın orijinal yapısının restore edilmesiyle oluşturulan mekan 2000 m²'lik satış alanına sahip ve kadın, erkek ve çocuk koleksiyonlarını içeren dört kata yayılıyor.



Mango, açılışı kutlamak için, etkinlikte ev sahipliği rolünü üstlenen sanat yönetmeni ve danışmanı Sofía Sánchez de Betak gibi moda sektörünün uluslararası isimlerini dün Serrano caddesi 60 numaradaki yeni mağazasında bir araya getirdi.

Davetliler, Julia Restoin, Veronika Heilbrunner, Yasmin Sewell, Jeanne Damas, stilist Aleksandra Woroniecka ve influencer'lar Camille Charrière, Blanca Miró, Diletta Bonaiuti ve Chiara Capitani gibi ünlülerin yanı sıra ulusal ve uluslararası moda editörleri ve gazetecileri bir araya getiren bu yeni mekanda özel bir turun keyfini çıkarttı.



Megastore, Mango'nun satış noktalarına yerleştirmeye başladığı dijital soyunma odaları, e-ticket, PayGo ödeme fonksiyonu ve Shazam In-Store uygulaması gibi en yeni teknolojik gelişmelerle donatılacak. Ayrıca, Wi-Fi ve Click & Collect için özel bir alan da sunacak.

