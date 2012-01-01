'Mavi Ay'a dikkat!

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Bu akşam gözünüz ayın üzerinde olsun!

Bir ayda yaşanan ikinci dolunay olarak tanımlanan 'Mavi Ay' isimli nadir doğa olayı bugün (31 Temmuz) tekrar görülecek. Bir yüzyıl içinde yalnızca 5 sefer gerçekleşen Mavi Ay'ın 2018 ve 2020 yıllarında yeniden yaşanması bekleniyor. 'Mavi Ay' en son 2012 yılının Ağustos ayında gözlemlenmişti.



Türkiye saati ile 13.43’te başlayacak bu gök olayı, “İstanbul’da saat 19.29’da yani ay doğduktan sonra gözlemlenebilecek.



Peki bu olay burçları nasıl etkileyecek?

Bugün Türkiye saati ile 13:43'te Kova burcunda oluşacak ''Mavi Dolunay''a dikkat çeken Astrolog Nesrin Özturna, "Astronomik olarak oldukça nadir gerçekleşen bu dolunayda, hayatınıza dair niyetlendiğiniz her konuya odaklanma ve gerçekleştirme gücü size evrenden bol ve bereketli bir şekilde akacak. Niyet edin ve evren sizin için harekete geçsin" diyor...

