Meksika mutfağını keşfedin!

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Renaissance Istanbul Bosphorus’un Ödüllü Şefi Manuel Evan Sotomayor’dan Tex-Mex Workshop...

Amerikalı ödüllü Şef Manuel Evan Sotomayor tarafından ilki 24 Eylül Çarşamba akşamı 19:00 – 22:00 saatleri arasında verilecek Tex Mex eğitimi, Ekim ve Kasım ayları süresince devam edecek. Her Çarşamba ve Pazar gerçekleştirilecek olan eğitim mutfak tutkunlarına Teksas ve Meksika mutfağının en güzel reçetelerini sunuyor. Yeşil Salsa sosundan tavuk Enchiladasa, Nachos cips seçeneklerinden Baja balık Taco’ya kadar 8 farklı lezzetin öğretileceği eğitimde, katılımcılar yeni tatların keşfine çıkıyor. Çeşitli baharat ve sosların uyumunu muhteşem sunumlarla zengileştirmeyi de deneyimleyecek olan katılımcılar Tex – Mex mutfağına dair birçok farklı teknik öğrenecek.

Eğitim sonrasında bir alkollü ya da soft içecek eşliğinde bu özel menünün tadımı yapılacak ve bundan sonra siz de sevdiklerinize Tex – Mex mutfağının enfes lezzetlerini sunabileceksiniz!

