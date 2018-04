''Sevdiğiniz insanlarla daha çok zaman geçirmenin yollarını bulun.''

•Mutluluk ve güzel kokular arasında bir ilişki var; kızarmış ekmek kokusu, tertemiz yatak çarşafı kokusu, yeni biçilmiş çimlerin kokusu pek çok insanı mutlu eder.•Cemal Süreya’nın söylemiş olduğu gibi kahvaltının da mutluluk ile bir ilgisi var, biraz erken uyanıp güne güzel bir kahvaltı ile başlamak önemli.•Hangi din, ırk veya milletten olursa olsun insanlar mutluluklarını şarkı söyleyerek ve dans ederek ifade eder, şarkı söylemek ve dans etmek bizi mutlu eder.•Yatak odamızda bir yere hayalini kurduğumuz bir şeyin ya da gitmek istediğimiz bir yerin fotoğrafını ya da resmini asmak sabaha daha mutlu başlamamızı sağlar.•Başkalarını mutlu etmek bizi de mutlu eder, kocaman bir günaydın, bir gülümseme, bir iltifat, vereni de alanı da mutlu eder.•Gülmek ve kahkaha atmak her insanı mutlu eder, sizi güldüren şeylerin ve insanların peşinden gidin, komik videolar izleyin. Cem Yılmaz bu konuda benim favorim.•Güzel bir kitap okumak, kendimizi roman kahramanlarıyla özdeşleştirmek, kitap okurken hayallere dalmak, bazen de başımızın koltuğa düşmesi ve uyuyakalmak.•Doğada olmak, sahil kenarında olmak. İster çıplak ayaklarla çimlerin üzerinde yürüyün ister küçük yuvarlak taşları denizde sektirin...•Fiziksel egzersiz yapmak önemli. Size keyif veren hangisi ise onu tercih edin, yürüyün, koşun, bisiklete binin, paten kayın.•Sevdiğimiz insanlarla olmak mutlu eder, sevdiğiniz insanlarla daha çok zaman geçirmenin yollarını bulun.•Tatil mutluluğunun yarısı tatili planlamaktan gelir,uzun tatiller yerine kısa ama daha çok tatil yapmaya çalışın, fırsat bulduğunuzda tatil planlayın.•Tasarruf etmek, bir yerlerde ihtiyaç duyduğunuzda kullanabileceğiniz paranızın olduğunu bilmek mutlu hissettirir.•Yardım etmek mutluluk açısından önemli potansiyele sahip. Kullanılmayan giysileri bağışlamak, çocuk okutmak, okullara kitap bağışlamak gibi...•Affetmek önemli bir mutluluk kaynağı, kendimizi ve diğer insanları affettiğimizde mutluluk potansiyelinin kullanılmayan kısımları da ortaya çıkar.•Dua etmek, şükretmek, hayal kurmak ve bütün bunları günlük hayatımızın bir parçası haline getirmek sandığımızdan çok daha önemli.•Derin bir şekilde nefes alıp vermek ve bunu her gün özellikle ilk uyandığımızda bir ila üç dakika arasında uygulamak.•Kendimizi geliştirmek ve yeni bir şeyler öğrenmek mutlu eder. İçimizdeki öğrenci yeni bilgilerle beslendikçe mutlu olur.•Geçimimizi sevdiğimiz işi yaparak temin etmek bizi mutlu eder.•Olaylara farklı bir açıdan bakmayı öğrenmek ve seçeneklerimizi keşfetmek önemli bir mutluluk kaynağı.•Zaman zaman içimizdeki çocuğu ortaya çıkardığımızda mutluluğumuz da tavan yapabilir. En son ne zaman yaramazlık yaptınız?•Oyun oynamak kesinlikle önemli bir mutluluk alanı, unutulmaya yüz tutan kalabalık oynanan oyunlardan bahsediyorum elbette. Çocukları izleyin!•Güzel bir kalem ile el yazısıyla notlar almak mutlu eder.•Özgür olmak mutlu eder, özgürlüğümüze değer vermeliyiz!•Mutluluk hakkında düşündüklerimizi yazmak da mutlu eder. Ben her gün sosyal medyada mutluluk üzerine yazılar yazıp paylaşıyorum ve bu da benim mutluluğumu artırıyor.•En büyük mutluluk kaynağı hayatta ve sağlıklı olmak. Eğer hayatta ve sağlıklıysak pek çok şeyi değiştirebiliriz. Sağlığımıza yatırım yapmak, sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak bu nedenle mutluluk açısından çok önemli!