Vücudumuz için korku dolu aylara gelmiş bulunmaktayız.
Çevrenizdeki erkeklere bir bakın, neden sizden çok
yedikleri halde kilo almıyorlar? Çünkü erkeklerin
metabolizması kadınlara göre çok daha hızlı
çalışıyor. Bunun nedeni de, kadınlara göre kas
oranlarının daha yüksek olması. Sadece bu mu
metabolizma hızımızı belirleyen? Tabii ki hayır!
Cinsiyetin yanı sıra yaş, kilo, kalıtsal özellikler,
hormonlar gibi tüm etkenler, metabolizmamızın
yavaş mı, hızlı mı çalışacağını belirliyor. Bu yüzden bazı kadınlar,
bir dünya dolusu yerken ve en ufak bir değişiklik olmazken, bazıları
da “su içse yarıyor”! Halk arasında “metabolizma hızı” olarak
bilinen “bazal metabolizma hızı”, vücudun temel fonksiyonlarını
devam ettirebilmesi için, kişinin bir günde ihtiyacı olan minimum
enerji miktarı.