Metabolizmanız kaplumbağa mı?

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Vücudumuz için korku dolu aylara gelmiş bulunmaktayız.

Çevrenizdeki erkeklere bir bakın, neden sizden çok yedikleri halde kilo almıyorlar? Çünkü erkeklerin metabolizması kadınlara göre çok daha hızlı çalışıyor. Bunun nedeni de, kadınlara göre kas oranlarının daha yüksek olması. Sadece bu mu metabolizma hızımızı belirleyen? Tabii ki hayır! Cinsiyetin yanı sıra yaş, kilo, kalıtsal özellikler, hormonlar gibi tüm etkenler, metabolizmamızın yavaş mı, hızlı mı çalışacağını belirliyor. Bu yüzden bazı kadınlar, bir dünya dolusu yerken ve en ufak bir değişiklik olmazken, bazıları da “su içse yarıyor”! Halk arasında “metabolizma hızı” olarak bilinen “bazal metabolizma hızı”, vücudun temel fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için, kişinin bir günde ihtiyacı olan minimum enerji miktarı.