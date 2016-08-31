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Miele'den özel kampanya

Miele'den 999 TL’lik elektrik süpürgesi hediye...

Miele, 31 Ağustos 2016 tarihine kadar sürecek özel kampanyasıyla, seçili çamaşır ve kurutma makinesi satın alımlarında 999TL* ve 799TL* değerinde elektrik süpürgesi hediye ediyor. Ürünlerden birini satın alarak, elektrik süpürgesi hediyesine Miele yetkili satıcılarında sahip olabilirsiniz. 

Kampanya kapsamında, 8 kg kapasiteli çamaşır ve kurutma makinelerinden birini satın almanız halinde, 799 TL değerindeki Complete C3 Ecoline SGDG1 elektrikli süpürge; 9 kg kapasiteli kurutma ve çamaşır makinelerinden birini satın almanız halinde ise, 999 TL değerinde Complete C3 Boost EcoLine-SGSG1 elektrikli süpürge hediye ediliyor. 

Çamaşır ve kurutma makinelerindeki kaçırılmayacak özel kampanya, Worldcard’a özel 12 taksit imkanı da sunuyor. 

*  Kampanya 01 Haziran – 31.08.2016 tarihleri arasında geçerli. Kampanyaya dahil olan çamaşır, kurutma ve kurutmalı çamaşır makinesi modelleri ve hediyeleri: 8 kg modeller: WKF121WCSPowerWash2.0, WKG120WCSTwinDos, WKH121WPSPowerWash2.0&TwinDos,TKB540WPEco, TKG840WPSFinish&Eco hediyesi 799 TL değerinde CompleteC3Ecoline-SGDG1 ve 9 kg modeller WKR571WPSPowerWash2.0&TwinDosXL, WMV960WPSPowerWash2.0&TwinDosXLTronic, TMV840WPSteamFinish&EcoXLTronic ve kurutmalı çamaşır makinesi WT2796WPM hediyesi 999 TL değerinde CompleteC3BoostEcoLine-SGSG1.

* Tüm kampanyadaki ürünler stoklarla sınırlı.


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