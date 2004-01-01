Elele Dergisi ve ABC geçtiğimiz günlerde ünlü isimleri bir brunch’ta bir araya getirdi.

Fotoğraflar: Tunçsel Ülkü



Zorlu Center-Morini’de gerçekleştirilen etkinliğe Stil Danışmanı ve Moda Yazarı Alexander Kokeskeriya ve Moda Tasarımcısı Mine Atalar ev sahipliği yaptı. Özge Ulusoy, Ece Vahapoğlu, Irmak Ünal, Oben Budak, Zeynep Mansur gibi ünlü isimlerin katıldığı brunch’ta modaya yön veren son trendlerin yanı sıra; ABC Deterjan’ın yeni konsetre yumuşatıcı serisi Parfumia Moda da anlatıldı. Etiket tasarımı Mine Atalar tarafından yapılan seri, modayı yumuşutacıyla buluşturuyor.





Etkinlikte Kokeskeriya, yeni sezonun kodlarını ayrıntılarıyla anlatırken, kokunun moda dünyasındaki öneminden de bahsetti. Mine Atalar ise tasarladığı şişe etiketlerinde vurguladığı üç tarz; Elegan, Feminen ve Sofistike’nin 2017 ilkbahar-kış sezonunda nasıl karşımıza çıkacağını anlattı. Sohbet konukların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.





Fransız parfümörler tarafından ABC Parfumia’ya özel olarak hazırlanan kokular 10 haftaya kadar kalıcılık vadediyor.



